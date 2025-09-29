Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Wereldbeker U20 vindt momenteel plaats in Chili. Het voetbal beleefde een primeur tijdens de wedstrijd tussen de Spaanse en Marokkaanse jonge talenten. Een coach met een verleden bij Anderlecht gooide een groene kaart op tafel.

We hebben het eerder op de dag al gehad over de Marokkaanse U20 die hun toernooi goed zijn begonnen door Spanje te verslaan (2-0). Naast de twee Anderlecht-spelers Ali Maamar en Anas Tajaouart, wordt de selectie ook geleid door een andere bekende naam uit Neerpede: Mohamed Ouahbi is namelijk de bondscoach.

Mohamed Ouahbi legt groene kaart op tafel

Ouahbi, een erkende coach van RSCA gedurende vele jaren en assistent van Besnik Hasi in het eerste elftal tijdens het seizoen 2015-2016, werkt sinds 2022 voor de Marokkaanse voetbalfederatie.

Gisteren schreef hij geschiedenis door voor het eerst in een officiële mannenvoetbalwedstrijd de groene kaart te gebruiken. Dit is een nieuwigheid die door de FIFA is geïntroduceerd, die moest wachten tot de zesde wedstrijd van het toernooi om te zien hoe het systeem wereldwijd werd toegepast.

Wordt de groene kaart een alternatief voor de VAR?

In het laatste kwartier floot de scheidsrechter een strafschop voor Spanje. Het niet eens met deze beslissing trok Mo Ouahbi de bekende groene kaart, waarbij hij de scheidsrechter vroeg om de beelden te bekijken.

En hij kreeg gelijk: na enkele minuten kwam de scheidsrechter terug op zijn beslissing, annuleerde de strafschop en gaf de Spaanse speler een gele kaart voor simulatie. Het is vermeldenswaardig dat de regels bepalen dat een trainer de groene kaart maximaal twee keer per wedstrijd mag gebruiken en dat de situaties die kunnen worden herzien dezelfde zijn als degene die de VAR zou onderzoeken: "strafschopfases, een rode kaart, een gescoord of afgekeurd doelpunt, of een identiteitsfout van een speler."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Spanje

Meer nieuws

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
1
Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

14:20
Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK

14:01
1
Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

Charleroi-speler is zeker: "Ik had carrière bij Anderlecht kunnen maken"

12:20
Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

Vragen bij Anderlecht worden steeds groter: "Waar zit de progressie dan?"

10:00
9
RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw

13:00
1
Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik"

13:30
19
Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

Zware frustratie bij Lierse SK na gelijkspel: "Dat is een probleem bij ons"

13:15
Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant"

12:40
12
Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

Mechelen in de top 3, Antwerp in de rode zone: de Pro League kan nog 20 verrassingen geven... of geen enkele

11:40
Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

12:00
1
Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

Mag Zulte Waregem dromen van play-off 1? Sven Vandenbroeck geeft het antwoord

11:30
Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

11:20
Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

Volledig overbodig geworden bij KAA Gent: toptransfer zat zelfs niet in selectie en moet zich zorgen maken

11:00
4
De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan

10:30
4
Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

10:15
5
KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks"

09:30
6
Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

Rik De Mil stelt de ambities van Charleroi serieus bij: "We zullen moeten vechten... voor play- off 2"

09:15
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

09:00
2
Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

Dévy Rigaux ging zich moeien met Tzolis en zette hem op deze manier op zijn plaats

08:40
Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby

08:20
22
Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

08:00
2
Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

Marc Degryse heeft duidelijke mening over Standard en coach Vincent Euvrard: "Top zes..."

07:40
4
Kevin De Bruyne nu al serieus in de clinch met coach Antonio Conte: "Ik hoop dat het daarom was"

Kevin De Bruyne nu al serieus in de clinch met coach Antonio Conte: "Ik hoop dat het daarom was"

07:20
4
Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer Reactie

Heynen en El Ouahdi gaan niet mee in perceptie over prestatie Genk: ook duidelijke uitspraken over de trainer

06:45
Kobe Cools houdt dubbel gevoel over na gelijkspel: "hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel"

Kobe Cools houdt dubbel gevoel over na gelijkspel: "hopelijk vallen die doelpunten binnenkort wel"

07:00
🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

🎥 Hugo Cuypers opnieuw aan het kanon terwijl René Weiler zwaarste nederlaag uit trainerscarrière lijdt

06:30
2
Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

Club-verleden Skoras deert Gentse fans duidelijk niet: dit heeft de Pool er zelf over te vertellen

06:00
1
Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

23:30
5
🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

23:00
Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

22:20
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
17
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal JaKu JaKu over Vandenbempt is snoeihard voor situatie bij Genk: "Hallucinant" Magic Mauves Magic Mauves over Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen -URKO -URKO over Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1" Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-ref Serge Gumienny haalt zwaar uit naar arbitrage na beladen Limburgse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik" 1872 1872 over Jonkies Anderlecht maken indruk en ... verrassen Spanje op WK Boktor Boktor over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend JaKu JaKu over KV Mechelen serieuze kandidaat voor top zes? "Dit zegt nog niks" FCB vo altijd FCB vo altijd over RIP: Roger Lukaku (vader van Romelu en Jordan) op 58-jarige leeftijd overleden, Big Rom in rouw Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved