Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal

De Wereldbeker U20 vindt momenteel plaats in Chili. Het voetbal beleefde een primeur tijdens de wedstrijd tussen de Spaanse en Marokkaanse jonge talenten. Een coach met een verleden bij Anderlecht gooide een groene kaart op tafel.

We hebben het eerder op de dag al gehad over de Marokkaanse U20 die hun toernooi goed zijn begonnen door Spanje te verslaan (2-0). Naast de twee Anderlecht-spelers Ali Maamar en Anas Tajaouart, wordt de selectie ook geleid door een andere bekende naam uit Neerpede: Mohamed Ouahbi is namelijk de bondscoach.

Mohamed Ouahbi legt groene kaart op tafel

Ouahbi, een erkende coach van RSCA gedurende vele jaren en assistent van Besnik Hasi in het eerste elftal tijdens het seizoen 2015-2016, werkt sinds 2022 voor de Marokkaanse voetbalfederatie.

Gisteren schreef hij geschiedenis door voor het eerst in een officiële mannenvoetbalwedstrijd de groene kaart te gebruiken. Dit is een nieuwigheid die door de FIFA is geïntroduceerd, die moest wachten tot de zesde wedstrijd van het toernooi om te zien hoe het systeem wereldwijd werd toegepast.

Wordt de groene kaart een alternatief voor de VAR?

In het laatste kwartier floot de scheidsrechter een strafschop voor Spanje. Het niet eens met deze beslissing trok Mo Ouahbi de bekende groene kaart, waarbij hij de scheidsrechter vroeg om de beelden te bekijken.

En hij kreeg gelijk: na enkele minuten kwam de scheidsrechter terug op zijn beslissing, annuleerde de strafschop en gaf de Spaanse speler een gele kaart voor simulatie. Het is vermeldenswaardig dat de regels bepalen dat een trainer de groene kaart maximaal twee keer per wedstrijd mag gebruiken en dat de situaties die kunnen worden herzien dezelfde zijn als degene die de VAR zou onderzoeken: "strafschopfases, een rode kaart, een gescoord of afgekeurd doelpunt, of een identiteitsfout van een speler."