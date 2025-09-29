Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey staat dit seizoen opnieuw in de schijnwerpers om de verkeerde redenen. Tegen OH Leuven viel hij in de eerste helft twee keer door de mand en werd hij door zijn directe tegenstanders eenvoudig afgetroefd.

Had OHL die kansen efficiënter benut, dan had Anderlecht een nog veel moeilijkere avond beleefd. Het toont aan dat Hey momenteel moeite heeft om het defensieve niveau te halen dat van een Anderlecht-verdediger wordt verwacht, zeker in cruciale momenten van de match.

Zijn positionering en reactievermogen lijken nog niet optimaal, en dat vergroot de kwetsbaarheid van de ploeg achterin. Tegelijkertijd is het opvallend dat Anderlecht twee jonge huurlingen, Mihajlo Ilic en Yasin Özcan, nauwelijks kansen krijgen.

Fysiek meer werk aan dan verwacht

Özcan kwam tot nu toe aan 64 minuten speeltijd, Ilic zelfs maar aan één minuut. Vooral Özcan, die voor een aanzienlijke som werd gehuurd van Aston Villa, wekt de vraag waarom hij niet meer in het team wordt ingepast. De roep om hem vanuit de supportersgroep wordt steeds groter.

Volgens onze informatie ligt dat probleem deels bij hun fysieke paraatheid. Besnik Hasi verwacht van elke speler dat hij op topniveau fit is, en zowel Özcan als Ilic zouden meer werk nodig hebben om aan dat niveau te komen. Dat verklaart deels hun afwezigheid op het veld.

Het dilemma voor Hasi is duidelijk: wil hij risico’s nemen door jonge spelers in te zetten die fysiek nog niet volledig klaar zijn, of kiest hij voor ervaren krachten, ook al leveren die momenteel wisselvallige prestaties zoals bij Lucas Hey?

Druk groeit

Opvallend is dat de druk op Hasi groeit. Supporters en analisten roepen om Özcan en Ilic meer kansen te geven, vooral gezien de fouten van Hey. Ook Olivier Renard, die er alles aan deed om hem extra verdedigende keuzes te geven, zal waarschijnlijk wel eens in zijn haar krabben.

De komende weken zullen cruciaal zijn om te zien of Özcan en Ilic zich fysiek op het niveau van Anderlecht kunnen brengen en of Hey zijn vorm kan vinden.