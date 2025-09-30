Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

De Genk-supporters moeten oppassen na de incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens de Limburgse derby. De club staat al onder dreiging van een boete en een match achter gesloten deuren opgelegd door de UEFA.

De Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk nam zondag een slechte wending toen scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd moest onderbreken in de 87e minuut. Gemaskerde hooligans uit Genk staken rookbommen en vuurwerk aan in de tribune en uitten duidelijk hun ongenoegen over de slechte seizoensstart van de mannen van Thorsten Fink.

Genk stond onder druk

De wedstrijd werd twintig minuten opgeschort voordat deze werd hervat. Maandag reageerde de club snel in een verklaring: "Wanneer families en kinderen bang zijn in het stadion, is er een grens overschreden. Genk veroordeelt dit gedrag dan ook krachtig."

Het tijdstip gekozen door de relschoppers was niet ideaal, maar misschien niet toevallig. Genk zal donderdag Ferencváros treffen in de Europa League, en elke nieuwe misdraging kan zware sancties van de UEFA tot gevolg hebben. Twee jaar geleden, ook al tegen de Hongaarse club, kreeg Genk een boete van € 20.000 en een voorwaardelijk stadionverbod vanwege rookbommen en vuurwerk.

Voorwaardelijke straf bij de UEFA

Als er donderdag incidenten zouden plaatsvinden in de CEGEKA-Arena, zou Genk een deel van zijn tribunes moeten sluiten voor de wedstrijd tegen Real Betis op 23 oktober. Dit zou des te nadeliger zijn omdat de Limburgse club dit seizoen deelneemt aan een UEFA-test die hen toestaat om hun staantribune met versoepelde regels te behouden. Genk zou dit voordeel dus kunnen verliezen.

Genk zal al 25.000 euro moeten betalen aan de Belgische Voetbalbond voor de misstanden tegen Sint-Truiden. Supporters die bekers op het veld en in de Genkse supportersvakken hebben gegooid, zullen ook worden gestraft.