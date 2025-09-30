JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"
Foto: © photonews
Cercle Brugge speelde tegen KAA Gent zeker geen slechte wedstrijd. Toch verloor het ook deze keer uiteindelijk wel de partij. En dat hakt er ook bij De Vereniging zo stilaan op in. Zowel de spelers als de coach sakkerden achteraf.

"We spelen een goede wedstrijd, vind ik. We hebben een paar goede mogelijkheden en Gent scoort vanuit zijn eerste kans", opende Hannes Van Der Bruggen in de catacomben van Jan Breydel zijn betoog na de 2-4 nederlaag tegen KAA Gent.

Hannes Van Der Bruggen legt het probleem van Cercle Brugge uit

"Het gaat over efficiëntie in de grote rechthoek, aan beide kanten. We moeten meer doen met onze kansen en ik word een beetje kwaad van hoe we sommige goals tegen krijgen. Iemand alleen voor doel laten komen is niet goed."

"Zo kan je niet vooruitspringen in het klassement, het is nu aan ons om volgend weekend beter te doen", aldus de kapitein van De Vereniging. Daarin bijgetreden door zijn coach, Onur Cinel. Die kreeg heel wat complimenten van zijn conculega Ivan Leko. 

Onur Cinel is de complimenten van tegenstanders beu

"Ik heb geen idee hoeveel keer ik al complimenten heb gekregen van de tegenstander, maar we pakken geen punten dus ik kan dat niet meer serieus nemen", aldus de oefenmeester van Cercle Brugge.

"We hebben evenveel schoten op doel als de tegenstander, maar zij scoren vier keer. Dat kan gewoon niet. Wij moeten meer scoren, maar ook geen vier goals slikken. Het was twee keer niet goed verdedigd, een corner van hen én een corner van ons met een omschakeling. Dat kan niet."

Cercle Brugge
Hannes Van der Bruggen

