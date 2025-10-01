Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Marlon Fossey, de aanvoerder van Standard, stond dinsdagmiddag voor het disciplinaire comité naar aanleiding van zijn uitsluiting afgelopen zaterdag tegen Club Brugge.
De Amerikaanse verdediger kreeg een rode kaart na een gevaarlijk duel met Chrístos Tzólis, waardoor Standard geconfronteerd werd met een mogelijke zware schorsing.
Het parket had maandag immers een schorsing van drie wedstrijden geëist, waarvan één met uitstel. Standard weigerde deze voorgestelde straf en benadrukte dat de overtreding niet opzettelijk was. De club verdedigde het karakter van de fout en verwees naar het feit dat Fossey sinds zijn komst in 2022 geen antecedenten had opgebouwd.
Lees ook... Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt
Vandaag beslissing over beroep
Tijdens de zitting van dinsdagavond werd het standpunt van Standard erkend. Het disciplinaire comité besloot uiteindelijk om Fossey slechts één wedstrijd te schorsen, met een tweede wedstrijd onder uitstel. Deze beslissing betekent dat de verdediger de belangrijke Clasico tegen Anderlecht van aanstaande zondag zal missen.
Voor Standard blijft de uitspraak van het comité een lichtpuntje. De club had nooit de ernst van de initiële straf begrepen en is tevreden dat de schorsing beperkt bleef.
Woensdag zal de club beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Indien ze dat doen, zou een behandeling van het beroep plaatsvinden op vrijdag. De uiteindelijke beslissing kan invloed hebben op de planning en opstelling van Standard voor de verplaatsing naar Anderlecht.
Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief