Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Marlon Fossey, de aanvoerder van Standard, stond dinsdagmiddag voor het disciplinaire comité naar aanleiding van zijn uitsluiting afgelopen zaterdag tegen Club Brugge.

De Amerikaanse verdediger kreeg een rode kaart na een gevaarlijk duel met Chrístos Tzólis, waardoor Standard geconfronteerd werd met een mogelijke zware schorsing.

Het parket had maandag immers een schorsing van drie wedstrijden geëist, waarvan één met uitstel. Standard weigerde deze voorgestelde straf en benadrukte dat de overtreding niet opzettelijk was. De club verdedigde het karakter van de fout en verwees naar het feit dat Fossey sinds zijn komst in 2022 geen antecedenten had opgebouwd.

Lees ook... Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Vandaag beslissing over beroep

Tijdens de zitting van dinsdagavond werd het standpunt van Standard erkend. Het disciplinaire comité besloot uiteindelijk om Fossey slechts één wedstrijd te schorsen, met een tweede wedstrijd onder uitstel. Deze beslissing betekent dat de verdediger de belangrijke Clasico tegen Anderlecht van aanstaande zondag zal missen.

Voor Standard blijft de uitspraak van het comité een lichtpuntje. De club had nooit de ernst van de initiële straf begrepen en is tevreden dat de schorsing beperkt bleef. 

Woensdag zal de club beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Indien ze dat doen, zou een behandeling van het beroep plaatsvinden op vrijdag. De uiteindelijke beslissing kan invloed hebben op de planning en opstelling van Standard voor de verplaatsing naar Anderlecht.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Marlon Fossey

Meer nieuws

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
1
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50
De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

12:40
3
Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

11:40
1
"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

12:00
1
LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15
Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

06:30
1
Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

11:20
La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

11:00
1
Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

10:30
1
Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

10:00
1
Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

07:20
2
Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
11
Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

08:20
3
Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

08:40
2
Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

07:40
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
6
Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

07:00
Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent? Analyse

Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent?

06:00
3
JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

22:45
1
Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

23:00
7
Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

21:00
📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

22:30
10
Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Reactie

Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

22:05
7
Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

21:20
🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

🎥 Alderweireld en Mannaert beoordelen de fouten van Cisse Sandra en Nordin Jackers

22:00
KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

KV Mechelen is absoluut een kandidaat voor de Champions' Play-offs en dat is Fred Vanderbiest zijn verdienste

20:40
7
Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

21:40
6
🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

🎥 Discutabele penaltyfout van Jackers: Club Brugge geeft voorsprong uit handen tegen Atalanta

20:42
Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

Rob Schoofs heeft duidelijke boodschap over samenwerking met Hein Vanhaezebrouck

20:20
2
KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

KRC Genk neemt drastisch besluit na miserie met supporters op STVV

19:40
15
Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

Club Brugge regelt kaartjes voor opvallende aanwezige in Bergamo

20:00
De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

De C4-maand in trainersland komt eraan: deze coach staat op elk lijstje

18:20
4
Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

Kazachstan loopt helemaal storm voor Real Madrid: meer dan 1 miljoen fans wilden ticket

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

PeVe PeVe over De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd" Bankzitter Bankzitter over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" zambatta zambatta over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun kothanse kothanse over Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig kothanse kothanse over "Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta Stalle Stalle over Union SG - Newcastle United: - GertjeFCB GertjeFCB over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC Svédél Svédél over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Vital Verheyen Vital Verheyen over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved