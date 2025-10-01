WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

Zuid-Afrika leek op weg om zijn kwalificatiegroep voor het WK te domineren. Maar een sanctie van de FIFA werpt een zwarte schaduw op de situatie. De ploeg van bondscoach Hugo Broos speelt drie dure punten kwijt.

Het dossier dateert van 21 maart. Lesotho beschuldigde Zuid-Afrika ervan een geschorste speler te hebben opgesteld tijdens de wedstrijd tussen de twee teams. De FIFA heeft nu zijn besluit genomen: de aanwezigheid van Teboho Mokoena, de betreffende speler, was inderdaad strafbaar.

Zuid-Afrika krijgt forfaitnederlaag aangesmeerd

De straf is dan ook opgelegd: de Bafana Bafana hadden de wedstrijd met 2-0 gewonnen, maar het resultaat is nu een nederlaag op papier (0-3). Een slechte zaak in de race voor kwalificatie voor het WK.



Terwijl de Zuid-Afrikanen onder Hugo Broos aan de leiding stonden in hun groep, worden ze nu ingehaald en zelfs voorbijgestreefd door Benin op doelsaldo op de eerste plaats. Daarachter hebben Nigeria en Rwanda slechts drie punten minder.

Alles ligt terug open in de groep van Zuid-Afrika

Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Benin zou kunnen profiteren van de ongelukkige vergissing om een ticket voor het WK 2026 te bemachtigen, maar ze hebben nog lastige uitwedstrijden in Rwanda en Nigeria voor de boeg.

De bondscoach van Benin is blij met het oordeel, maar niet met de tijd die de FIFA heeft genomen om te beslissen: "Wat schandalig is, is dat we niet op dezelfde manier tegen Zuid-Afrika zouden hebben gespeeld (bij de 0-2 nederlaag). In de tweede helft, als een gelijkspel genoeg was geweest, hadden we misschien daarvoor gekozen in plaats van te willen winnen, omdat we op hen moesten inhalen. Het is een schandaal en het verstoort de kwalificatie", klaagt hij, geciteerd door L'Équipe.