WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zuid-Afrika leek op weg om zijn kwalificatiegroep voor het WK te domineren. Maar een sanctie van de FIFA werpt een zwarte schaduw op de situatie. De ploeg van bondscoach Hugo Broos speelt drie dure punten kwijt.

Het dossier dateert van 21 maart. Lesotho beschuldigde Zuid-Afrika ervan een geschorste speler te hebben opgesteld tijdens de wedstrijd tussen de twee teams. De FIFA heeft nu zijn besluit genomen: de aanwezigheid van Teboho Mokoena, de betreffende speler, was inderdaad strafbaar.

Zuid-Afrika krijgt forfaitnederlaag aangesmeerd

De straf is dan ook opgelegd: de Bafana Bafana hadden de wedstrijd met 2-0 gewonnen, maar het resultaat is nu een nederlaag op papier (0-3). Een slechte zaak in de race voor kwalificatie voor het WK.

Lees ook... Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Terwijl de Zuid-Afrikanen onder Hugo Broos aan de leiding stonden in hun groep, worden ze nu ingehaald en zelfs voorbijgestreefd door Benin op doelsaldo op de eerste plaats. Daarachter hebben Nigeria en Rwanda slechts drie punten minder.

Alles ligt terug open in de groep van Zuid-Afrika

Er zijn nog twee wedstrijden te spelen. Benin zou kunnen profiteren van de ongelukkige vergissing om een ticket voor het WK 2026 te bemachtigen, maar ze hebben nog lastige uitwedstrijden in Rwanda en Nigeria voor de boeg.

De bondscoach van Benin is blij met het oordeel, maar niet met de tijd die de FIFA heeft genomen om te beslissen: "Wat schandalig is, is dat we niet op dezelfde manier tegen Zuid-Afrika zouden hebben gespeeld (bij de 0-2 nederlaag). In de tweede helft, als een gelijkspel genoeg was geweest, hadden we misschien daarvoor gekozen in plaats van te willen winnen, omdat we op hen moesten inhalen. Het is een schandaal en het verstoort de kwalificatie", klaagt hij, geciteerd door L'Équipe.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hugo Broos

Meer nieuws

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
4
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
1
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
1
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

12:40
7
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
11
Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
1
"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

12:00
2
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50
La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

11:00
2
Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

09:30
13
Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

11:40
3
LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15
Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

11:20
Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
14
Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos

08:20
5
Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

10:30
1
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
6
Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

10:00
1
Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

Eén keer Rode Duivel, maar nu gaat ex-verdediger van Anderlecht de kleuren van een ander land verdedigen

07:20
2
Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

Ex-bondscoach weet hoe Kevin De Bruyne in elkaar steekt: "Niet de makkelijkste om mee te werken"

08:40
2
Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

Sterke Duivels: Courtois met een assist, Bayern in demonstratiemodus, Vermeeren vernedert Ajax

07:40
Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

Jelle Vossen op de bank bij Zulte Waregem: Filip Joos geeft zijn ongezouten mening

07:00
Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

Geen goed nieuws voor Euvrard: blessure Daan Dierckx valt tegen

06:30
2
Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent? Analyse

Waarom heeft Ivan Leko voor een nieuw systeem gekozen bij KAA Gent?

06:00
4
Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft Reactie

Aangeslagen Cisse Sandra geeft fout toe na nederlaag Club Brugge, Nicky Hayen slaat en zalft

22:05
7
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

30/09
5
JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

JPL-coach na nieuwe nederlaag: "Kan de complimenten van tegenstanders niet meer serieus nemen"

22:45
1
Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC

23:00
7
Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

Steven Defour ziet onverwachte opmars in JPL: "Kunnen meestrijden voor de top zes"

21:00
Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten

21:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Joske89 Joske89 over De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd" patje teppers patje teppers over Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer" franchi franchi over Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig Arthur Shelby Arthur Shelby over 📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd franchi franchi over Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10 André Coenen André Coenen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Swakke25 Swakke25 over Relschoppers gezocht: burgemeester belooft daden na derby-chaos Swakke25 Swakke25 over Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix FCB vo altijd FCB vo altijd over Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved