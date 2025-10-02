Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

KAA Gent speelt vrijdagavond alweer tegen Sporting Charleroi op speeldag 10 van de Jupiler Pro League. En dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden. Ivan Leko heeft alvast voorbeschouwd op de wedstrijd.

KAA Gent staat momenteel op een gedeelde vijfde plaats met 14 op 27, terwijl Charleroi achtste staat met twee punten minder. Voor beide ploegen staat er dan ook wel wat op het spel op vrijdagavond in de Planet Group Arena.

KAA Gent beschikt over een vrij fitte kern

Ivan Leko kan stilaan rekenen op een fitte kern bij de Buffalo's. Enkel Max Dean ligt nog in de lappenmand, verder was het een vrij normale trainingsweek voor Gent.



"Leonardo Lopes deed een of twee trainingen, dus we gaan moeten zien of hij erbij zal zijn. We moeten dat nog beslissen", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie dat je kan zien op de webstek van de Buffalo's.

Ivan Leko lijkt klaar voor strijd met Gent tegen Charleroi

"Hij is aan de beterhand in vergelijking met vorige week. We gaan zien of hij de selectie zal halen. Hij voelde iets in zijn knie of enkel vorige week, waardoor hij niet honderd procent was."

Leko vond dat zijn team een goede trainingsweek had na de wedstrijd tegen Cercle Brugge en lijkt dan ook klaar om Charleroi te gaan ontmoeten op vrijdagavond.