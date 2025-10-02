Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Marokko vestigt zich meteen als een van de grote favorieten voor het WK Onder 20. Na in hun eerste wedstrijd te hebben gewonnen van Spanje hebben de jonge Leeuwen van de Atlas ook Brazilië verslagen. De achtste finales zijn zo al een zekerheid.

Marokko U20 is voorlopig niet te stuiten op het Wereldkampioenschap U20, dat deze week van start is gegaan in Chili. Op zondag stonden de 'Leeuwwelpen' van de Atlas tegenover Spanje, een van de grote favorieten, en hadden ze al een overwinning behaald met 2-0.

Marokko klopt Brazilië op WK U20 in Chili

En in de midweek ging Marokko door op het elan met een overwinning op Brazilië met 1-2, waardoor ze zich al gekwalificeerd hebben voor de achtste finales nog voor het einde van de groepsfase.

Ali Maamar, die vorige week bij de U20-kern kwam, stond in de basis bij Marokko. Hij speelde de hele wedstrijd samen met zijn voormalige ploeggenoot bij RSC Anderlecht, Ismaël Baouf, die deze zomer naar Cambuur is overgestapt.

Marokko nu al zeker van groepswinst en achtste finales

Ook Anas Tajaouart van Anderlecht zit in de selectie van het Afrikaanse land, dat met 6 op 6 al zeker is van de volgende ronde en daarin een nummer drie zal tegenkomen uit een andere groep.

Op zaterdag staat Marokko tegenover Mexico voor hun derde groepswedstrijd. De achtste finale van Marokko staat gepland voor 9 oktober. In een eventuele kwartfinale kan mogelijk Italië of Frankrijk een tegenstander zijn.

1. Marokko 6

2. Mexico 2

3. Brazilië 1 (-1)

4. Spanje 1 (-2)