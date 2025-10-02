Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

KV Mechelen kent onder Fred Vanderbiest een prima seizoensstart en staat derde in het klassement. Afgelopen weekend won het met 0-2 van Charleroi na een doelpunt en een assist van Myron Van Brederode.

Na twee gelijke spelen wist KV Mechelen tegen Charleroi opnieuw aan te knopen met een zege. Daardoor sprong het over Anderlecht naar de derde plaats in het klassement. Een prima start voor de Kakkers.

Uitblinker tegen Charleroi was Myron Van Brederode. De 22-jarige Nederlander zorgde met een doelpunt en een assist dat de wedstrijd nog voor het rustsignaal al in een definitieve plooi lag.

Van Brederode was een last-minute transfer van KV Mechelen. Dat geeft ook sportief directeur Tom Caluwé toe. "Zonder die extra week transferperiode zat Van Brederode hier niet", vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

Bij het maken van een analyse over de totale transferperiode, is de teneur zeer positief bij Caluwé: "Over Mathis Servais, die ze in allerijl nog wegplukten bij tweedeklasser SK Beveren (nvdr), kreeg ik veel complimenten binnen. Onze totale werking zit gewoon goed."

Komend weekend kijkt KV Mechelen het Sint-Truiden van Wouter Vrancken in de ogen. Die bracht de Maneblussers naar bekerwinst en zorgde voor promotie richting eerste klasse in 2019. STVV staat zesde en wil nog eens winnen na drie nederlagen op rij.