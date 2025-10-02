'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

Westerlo heeft meerdere pogingen ondernomen om het Deense talent Yehya Abou-Lebde aan te trekken. Ondanks concrete interesse en herhaalde biedingen, blijft de speler voorlopig actief bij zijn huidige club OB.

Volgens Tipsbladet heeft Westerlo meerdere keren geboden op Yehya Abou-Lebde van het geboortejaar 2008 bij OB. De club was op zoek naar versterking voor het middenveld.

Alles afgewezen

De Deense club OB heeft echter alle voorstellen van Westerlo afgewezen. OB schat Yehya Abou-Lebde hoog in, en daarom zijn alle biedingen tot nu toe afgewezen, meldt Tipsbladet.

Naast Westerlo zouden ook clubs uit Frankrijk en Portugal interesse hebben getoond in de jonge middenvelder. De speler heeft nog één jaar contract bij OB, dat momenteel werkt aan een verlenging van de overeenkomst.

Abou-Lebde blijft voorlopig bij OB

Yehya Abou-Lebde is een technisch vaardige offensieve middenvelder die al sinds jonge leeftijd deel uitmaakt van de talentencentra van de Deense voetbalbond. Hij speelde recent nog mee in een oefenwedstrijd van het eerste elftal van OB tegen Esbjerg.

Voorlopig blijft Abou-Lebde actief op het U19-team van OB. De club lijkt vastbesloten om het talent verder te ontwikkelen binnen de eigen gelederen.

De toekomst van de speler blijft onderwerp van speculatie, maar een transfer naar Westerlo is op dit moment uitgesloten.