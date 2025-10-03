Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Union SG en Club Brugge spelen dé topper van de Jupiler Pro League dit weekend. Hein Vanhaezebrouck stelde zijn ideale elf samen en hield plaats voor Hans Vanaken.

Dit weekend staat dé topper op het programma: leider Union SG neemt het op tegen de nummer twee uit het klassement, Club Brugge. In aanloop naar de wedstrijd stelde Hein Vanhaezebrouck zijn ideale gemixte elf voor in de Sjotcast.

Als aanvallende middenvelder kon hij kiezen voor Anouar Ait El Hadj. Maar ondanks zijn goede vorm kiest Vanhaezebrouck toch voor Hans Vanaken, een speler waar op gebouwd kan worden.

Is Hans Vanaken de beste speler van de Benelux?

"Hans Vanaken is een evidentie in deze ploeg, de beste speler in de Benelux", zegt Vanhaezebrouck volgens Het Nieuwsblad. "Zelfs in Frankrijk en Duitsland zou hij toonaangevend zijn. Hij wordt ook betaald naar Duitse en Franse normen, maar hij rust nooit op zijn lauweren."

"Vanaken voetbalt zo graag én is een winnaar", gaat de voormalige trainer verder, die nog met een leuk verhaal kwam. "Een van onze scouts bij Kortrijk is hem ooit twee keer gaan bekijken. Die man vergiste zich eigenlijk nooit, maar bij de beste speler in België van de laatste tien jaar dus wel."

"’Goeie voetballer, ziet het goed, maar speelt op een tempo van jaren zestig’, had hij geschreven. Kijk, een middenveld moet ook statistieken kunnen voorleggen. Wel, Vanaken heeft elk seizoen dubbele cijfers, wat goals en assists betreft. Weinigen kunnen dat zeggen", besluit Vanhaezebrouck.