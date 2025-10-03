Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5843

Union SG en Club Brugge spelen dé topper van de Jupiler Pro League dit weekend. Hein Vanhaezebrouck stelde zijn ideale elf samen en hield plaats voor Hans Vanaken.

Dit weekend staat dé topper op het programma: leider Union SG neemt het op tegen de nummer twee uit het klassement, Club Brugge. In aanloop naar de wedstrijd stelde Hein Vanhaezebrouck zijn ideale gemixte elf voor in de Sjotcast.

Als aanvallende middenvelder kon hij kiezen voor Anouar Ait El Hadj. Maar ondanks zijn goede vorm kiest Vanhaezebrouck toch voor Hans Vanaken, een speler waar op gebouwd kan worden.

Is Hans Vanaken de beste speler van de Benelux?

"Hans Vanaken is een evidentie in deze ploeg, de beste speler in de Benelux", zegt Vanhaezebrouck volgens Het Nieuwsblad. "Zelfs in Frankrijk en Duitsland zou hij toonaangevend zijn. Hij wordt ook betaald naar Duitse en Franse normen, maar hij rust nooit op zijn lauweren."

"Vanaken voetbalt zo graag én is een winnaar", gaat de voormalige trainer verder, die nog met een leuk verhaal kwam. "Een van onze scouts bij Kortrijk is hem ooit twee keer gaan bekijken. Die man vergiste zich eigenlijk nooit, maar bij de beste speler in België van de laatste tien jaar dus wel."

"’Goeie voetballer, ziet het goed, maar speelt op een tempo van jaren zestig’, had hij geschreven. Kijk, een middenveld moet ook statistieken kunnen voorleggen. Wel, Vanaken heeft elk seizoen dubbele cijfers, wat goals en assists betreft. Weinigen kunnen dat zeggen", besluit Vanhaezebrouck.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Hans Vanaken
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

11:20
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45
Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

10:00
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00
Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

06:30
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

06:00
19
KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

07:20
1
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

23:34
2
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
1
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
4
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

20:40
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20
🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

21:00
3
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
5
Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

18:00
Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

19:00
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

19:00
Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

18:20
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
13
Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
1
Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 20:45 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over "Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1? Dirk1897 Dirk1897 over Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ... Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Gene Gene over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' OM-RSCL OM-RSCL over Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen FCBalto FCBalto over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Batigoalll Batigoalll over Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondtje Nelvafrel Nelvafrel over "Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag LordJozef LordJozef over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved