OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

FC Dender EH heeft de komst van David Toshevski bevestigd. De Noord-Macedonische aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar. Hij sluit aan bij de selectie als extra offensieve versterking.

Toshevski komt over van SK Austria Klagenfurt, waar hij actief was in de Oostenrijkse tweede klasse. Volgens de officiële communicatie van FC Dender EH aan onze redactie scoorde hij daar tien doelpunten en gaf hij drie assists. De club benadrukt dat hij als spits werd aangetrokken om de aanvalslinie te versterken.

2027

De speler is 24 jaar oud en heeft ervaring op het niveau van de Oostenrijkse 2. Liga. Zijn prestaties bij Klagenfurt worden door Dender aangehaald als reden voor zijn aantrekking.

Toshevski tekent bij FC Dender EH een overeenkomst tot medio 2027, met een optie tot verlenging. De exacte financiële details van de transfer zijn niet bekendgemaakt. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 500.000 euro.

Integratie en verwachtingen

De club communiceerde geen verdere details over het moment van inzetbaarheid of het verwachte debuut van Toshevski. Of hij dit weekend al zal spelen is dan ook niet geweten.

Dender speelt pas zondag in de Jupiler Pro League. Dan trekt de ploeg richting Limburg voor een duel met KRC Genk dat wat recht te zetten heeft na de nederlaag in de Europa League tegen Ferencvaros.