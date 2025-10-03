Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat
Voor het eerst in twee jaar zijn er zondag opnieuw uitsupporters toegelaten bij de wedstrijd tussen Anderlecht en Standard. Besnik Hasi, voormalig trainer van beide clubs, reageert op de beslissing en benadrukt het belang van verantwoordelijk supportersgedrag.

Hasi spreekt zich duidelijk uit over de terugkeer van fans van beide ploegen in het stadion. “Ik ben pro. Zo’n clasico is beter als er supporters van de twee ploegen in het stadion zitten”, verklaart hij in Het Nieuwsblad. Hij onderstreept dat de aanwezigheid van beide supportersgroepen bijdraagt aan de sfeer, op voorwaarde dat het gedrag gepast blijft.

Volgens Hasi is rivaliteit tussen clubs normaal, maar moet die binnen aanvaardbare grenzen blijven. “Ze mogen sfeer maken. Dat moet, want er heerst een gezonde rivaliteit tussen beide clubs. Maar het moet binnen de perken blijven”, stelt hij. Hij wijst erop dat alle betrokkenen er baat bij hebben dat de wedstrijd ordentelijk verloopt.

Waarschuwing voor toekomstige beperkingen

De terugkeer van uitsupporters is niet vanzelfsprekend. Als het weer uit de hand loopt, gaan we misschien naar clasico’s waarbij er nooit meer uitfans worden toegelaten. Hasi noemt dat scenario uitdrukkelijk onwenselijk.

“Ik zou ‘nooit meer’ heel erg vinden”, zegt Hasi. Hij pleit voor behoud van wederzijdse supportersbezoeken en roept beide fanbases op tot verantwoordelijkheid. “Ik wil ook dat de Anderlecht-supporters straks gewoon weer naar Luik mee kunnen gaan”, voegt hij toe.

Oproep tot collectieve verantwoordelijkheid

Hasi benadrukt dat de supporters zelf een sleutelrol spelen in het behoud van deze vrijheid. “De twee supportersclans moeten ervoor zorgen dat de mensen die uitfans de voorbije jaren hebben verboden geen gelijk krijgen”, stelt hij.

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/10).

