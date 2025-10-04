Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

Thibo Somers neemt het zaterdag voor het eerst op tegen Cercle Brugge, de club waar hij jarenlang actief was. Assistent-coach Jimmy De Wulf van de Vereniging, die hem bijna tien jaar begeleidde, licht toe waarom Somers uiteindelijk voor een transfer naar Antwerp koos.

Volgens De Wulf speelde Somers jarenlang in dienst van het team, maar dat had ook nadelen. “Thibo cijfert zich vaak weg in het belang van de ploeg”, stelt hij in Het Belang van Limburg. Die opstelling leidde bij de speler tot het gevoel dat zijn veelzijdigheid hem belemmerde in zijn ontwikkeling.

Frustratie

“Als een speler constant van links naar rechts en van voor naar achter gezwierd wordt, kan er minder intens in de diepte worden gewerkt”, aldus De Wulf. Die situatie veroorzaakte frustratie bij Somers, die zijn ambitie nooit verborgen hield. “Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestopt dat hij nog een stap wilde zetten”, zegt De Wulf.



Bij Antwerp wordt zijn flexibiliteit opnieuw benut. “In zijn eerste match stond hij er ook meteen rechtsachter.” De Wulf omschrijft Somers als een speler die zich onderscheidt door inzet en discipline. “Hij is dankbaar voor de tips die je hem geeft en de tijd die je investeert in hem”, verklaart hij.

Buitenland

Somers wordt door zijn voormalige trainer omschreven als een leiderstype, zij het zonder grote woorden. “Hij is altijd al een voorbeeld geweest en is op zijn manier ook een leider. Niet met grote woorden, maar door inzet en voorop te gaan in de strijd.” De transfer naar Antwerp kwam voor De Wulf dan ook niet als verrassing.

“Daarom was ik ook niet verbaasd dat een club zoals Antwerp hem kwam halen”, zegt hij. Volgens hem passen speler en team goed bij elkaar. Over de toekomst van Somers is De Wulf duidelijk. “Ik denk zelfs niet dat Antwerp een eindstation hoeft te zijn voor hem. Ook buitenlandse clubs kunnen een type als Thibo goed gebruiken.”