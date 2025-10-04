Kjell Scherpen of Nordin Jackers? Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuze

Kjell Scherpen of Nordin Jackers? Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuze
Foto: © photonews

Analist Hein Vanhaezebrouck kreeg van Het Nieuwsblad de opdracht om een gemengd elftal samen te stellen met spelers uit de selecties van landskampioen Union en Club Brugge. Voor de positie onder de lat viel zijn keuze op Kjell Scherpen, doelman van Union Saint-Gilloise.

Vanhaezebrouck stelt dat Simon Mignolet normaal gezien zijn eerste keuze is. “Maar die is geblesseerd,”, aldus de analist. “Als vervanger had ik vorig seizoen altijd gekozen voor Nordin Jackers”, verduidelijkt hij.

Fouten

Hoewel Jackers volgens Vanhaezebrouck bepaalde kwaliteiten bezit, zoals zijn optreden bij hoge ballen, is er volgens hem sprake van een terugval. “Op voorzetten komt hij bijvoorbeeld vaker. Alleen heeft hij nu wel een aantal fouten gemaakt”, merkt hij op. Hij wijst op de impact van die fouten. “Wees maar zeker dat de druk weegt, zeker omdat zijn fouten punten hebben gekost.”

Lees ook... "Buitensporig" en "niet verbloemen": Keeperstrainers reageren op kritiek op Nordin Jackers

Door de recente prestaties van Jackers kiest Vanhaezebrouck nu voor Kjell Scherpen. Hij verwijst naar diens eerdere passage bij KV Oostende, die volgens hem minder overtuigend was. “We kennen hem nog van bij Oostende en dat was niet geweldig”, stelt hij.

Lengte

Toch ziet Vanhaezebrouck duidelijke progressie bij Scherpen. “Nu doet hij het goed”, zegt hij. Hij wijst op de fysieke troeven van de Nederlandse doelman. “Hij heeft zijn lengte – 2,06 meter – mee. Belangrijk bij heel grote doelmannen is dat ze snel naar de grond gaan en mobiel genoeg zijn.”

Vanhaezebrouck besluit met het feit dat er ook voor de Nederlander nog werk aan de winkel is. “Scherpen is snel. Op voorzetten komt hij niet overdreven ver uit zijn doel, maar voorlopig valt dat mee.”

Volg Club Brugge - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (05/10).

