🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard?

RSC Anderlecht en Standard openden de zondag in de Jupiler Pro League met een altijd boeiende Clasico. Toen de rook eenmaal verdwenen was, kregen we ook kansen. En ook een aantal zware fouten. Had Nilson Angulo rood moeten krijgen?

Het was de eerste wedstrijd in twee jaar tussen Anderlecht en Standard met bezoekende supporters en dus stond de wedstrijd meteen onder heel wat druk, ook van de fans.

Dat leverde vooraf al boeiende taferelen op, maar ook tijdens de wedstrijd stond iedereen op scherp. En iets voor het halfuur gingen de poppen nog een keertje aan het dansen.



Zware fout van Nilson Angulo van Anderlecht?

Nilson Angulo ging daarbij door op de enkel van een gevallen speler van Standard, Marco Ilaimaharitra. Een rode kaart waardig of niet? Het leverde in ieder geval meteen een serieuze discussie op, ook op de sociale media.

🟥 | Moest Nilson Angulo van het veld gestuurd worden? 😬⁉️



Bekijk #ANDSTA exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/OOzbLjHdSb — DAZN België (@DAZN_BENL) October 5, 2025

Neen, op Europees niveau is dit nauwelijks geel. Geen intentie om te kwetsen, gaat zuiver naar de NL en tegenstander is iets sneller. — Dany Footballfreak (@FootBEanalysis) October 5, 2025

Als Rsca supporter zeg ik: Ja — Dino_Cooke 🦖🦕 (@DinoCooke2021) October 5, 2025

Rouge tous les jours. Dommage que du côté de Tubize on était au téléphone en train de commander les pizzas — pleymoe (@pleymoe) October 5, 2025

Voor sommigen was het een duidelijke rode kaart, voor anderen is het op Europees niveau hoogstens geel. Vorige week kreeg Rein Van Helden voor een andere fase een rode kaart.

We stellen u dan ook graag de vraag: vond u dit een rode kaart of niet, gezien de intentie en de manier waarop Angulo de fout maakte? Laat in de reacties ook weten waarom!