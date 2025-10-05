Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Anderlecht hangt de druk als een zwaard boven het hoofd van Besnik Hasi. Na slechts één overwinning uit de laatste vijf wedstrijden groeit de onrust bij spelers, staf en supporters. Een nederlaag is uit den boze en zou de smeulende spanningen direct doen oplaaien.

Hoewel de stand op het eerste gezicht nog enig houvast biedt, zijn de tekenen zorgwekkend. Anderlecht staat vierde na negen speeldagen, maar de vertoningen op het veld wisselen sterk. Sterke wedstrijden worden afgewisseld met zwakke optredens, waardoor de hand van Hasi voorlopig weinig zichtbaar is.

Geen efficiëntie

De aanvalslinie blijft de grootste zorgenkind. Thorgan Hazard is met vier goals clubtopscorer, maar zijn laatste treffer dateert van half augustus. Luis Vázquez worstelt met vorm en vertrouwen, ondanks de inzet die Hasi en zijn staf met extra trainingen proberen op te krikken. Het ontbreekt de ploeg simpelweg aan efficiëntie voor het doel.

Lees ook... LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

Defensief doet Anderlecht het beter, met negen tegendoelpunten op slechts negen wedstrijden. Doelman Colin Coosemans en de verdediging hebben de ploeg meermaals behoed voor erger, maar de kwetsbaarheid blijft voelbaar. 

Supporters eisen goeie prestatie

Zondag is het Lotto Park opnieuw het decor voor een Clasico vol verwachtingen. De supporters eisen een antwoord van hun team na de non-match in Leuven, en de marge is klein. Na een week rust moeten de spelers zowel fysiek als mentaal volledig opgeladen zijn.

Een nieuwe misstap tegen Standard zou de druk op Hasi exponentieel verhogen. De crisis loert om de hoek en een nederlaag zou de onzekerheid rond de coach en het elftal alleen maar versterken. Anderlecht staat voor een cruciale test, waarbij enkel een duidelijke prestatie het tij kan keren.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

10:18
Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

09:30
1
Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

12:00
Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

08:19
Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

06:30
Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

11:30
Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

11:20
Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

11:00
4
LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

11:08
Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker

Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker

11:10
LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?

LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?

10:20
Thibo Somers ziet het opnieuw mislopen bij Antwerp ondanks duidelijk signaal Reactie

Thibo Somers ziet het opnieuw mislopen bij Antwerp ondanks duidelijk signaal

10:15
Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit Reactie

Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit

09:45
3
Lierse geeft voorsprong volledig uit handen in slot: "Hier zijn geen woorden voor"

Lierse geeft voorsprong volledig uit handen in slot: "Hier zijn geen woorden voor"

10:45
Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"

Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"

10:30
Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

19:30
Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn"

Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn"

10:00
6
Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven Reactie

Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven

08:50
4
Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

08:40
Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

22:00
Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

17:30
"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

23:30
4
Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

Killian Sardella laat er geen enkele twijfel over bestaan voor Anderlecht - Standard

16:30
Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor" Reactie

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

23:41
2
Nu is het zeker: Wales moet het zonder zijn grootste wapen doen tegen de Rode Duivels

Nu is het zeker: Wales moet het zonder zijn grootste wapen doen tegen de Rode Duivels

07:00
Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

18:30
Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

22:44
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

23:02
10
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

22:45
2
"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

22:30
Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

22:37
Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

21:40
Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer Reactie

Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

20:45
Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

21:20
1
Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

20:13
1
Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 13:30 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge - Union SG: - RememberLierse RememberLierse over Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn" RememberLierse RememberLierse over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders 1872 1872 over 'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge' TatstOn TatstOn over Anderlecht - Standard: - Dog3 Dog3 over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit Strider Strider over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies Strider Strider over 🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel JVD002 JVD002 over Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved