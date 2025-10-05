Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

Bij Anderlecht hangt de druk als een zwaard boven het hoofd van Besnik Hasi. Na slechts één overwinning uit de laatste vijf wedstrijden groeit de onrust bij spelers, staf en supporters. Een nederlaag is uit den boze en zou de smeulende spanningen direct doen oplaaien.

Hoewel de stand op het eerste gezicht nog enig houvast biedt, zijn de tekenen zorgwekkend. Anderlecht staat vierde na negen speeldagen, maar de vertoningen op het veld wisselen sterk. Sterke wedstrijden worden afgewisseld met zwakke optredens, waardoor de hand van Hasi voorlopig weinig zichtbaar is.

Geen efficiëntie

De aanvalslinie blijft de grootste zorgenkind. Thorgan Hazard is met vier goals clubtopscorer, maar zijn laatste treffer dateert van half augustus. Luis Vázquez worstelt met vorm en vertrouwen, ondanks de inzet die Hasi en zijn staf met extra trainingen proberen op te krikken. Het ontbreekt de ploeg simpelweg aan efficiëntie voor het doel.



Defensief doet Anderlecht het beter, met negen tegendoelpunten op slechts negen wedstrijden. Doelman Colin Coosemans en de verdediging hebben de ploeg meermaals behoed voor erger, maar de kwetsbaarheid blijft voelbaar.

Supporters eisen goeie prestatie

Zondag is het Lotto Park opnieuw het decor voor een Clasico vol verwachtingen. De supporters eisen een antwoord van hun team na de non-match in Leuven, en de marge is klein. Na een week rust moeten de spelers zowel fysiek als mentaal volledig opgeladen zijn.

Een nieuwe misstap tegen Standard zou de druk op Hasi exponentieel verhogen. De crisis loert om de hoek en een nederlaag zou de onzekerheid rond de coach en het elftal alleen maar versterken. Anderlecht staat voor een cruciale test, waarbij enkel een duidelijke prestatie het tij kan keren.