Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening

De fase die nog een paar keer besproken zal worden de volgende dagen: moest Nilson Angulo geen rood hebben gekregen voor de fout op Marco Ilaimaharitra? Beide coaches hadden daar zo hun eigen mening over.

Vincent Euvrard was natuurlijk niet de gelukkigste van de twee coaches. Twee keer viel een oordeel van de arbitrage in het nadeel van Standard uit. "Die afgekeurde goal. Mja... hij hindert Coosemans een beetje. Maar die fase met Angulo is voor mij heel duidelijk."

Euvrard ging er nog een tijdje over door. "Dat was duidelijk rood en dat had de match kunnen doen kantelen. Nilson doet niets om de bal te raken en zet zijn voet vol op het been van Marco. Hij kan zijn voet ook op de bal zetten, maar plant hem op de enkel van Ilaimaharitra", schudde Euvrard het hoofd. "Ik heb voor veel minder al rode kaarten gezien."



Besnik Hasi had er uiteraard een andere mening over. "Ik heb het gevoel dat Nilson de bal wil afschermen en dat Ilaimaharitra op dat moment toevallig zijn been onder zijn voet zet. Het was voor mij een ongelukkige fase."

Euvrard héél kwaad op Karamoko

Euvrard keek echter ook in eigen boezem. "Wij moeten ook bekijken waar we de match beter kunnen beheren. Als je niet kan winnen, moet je minstens een gelijkspel pakken."

De rode kaart voor Ibrahim Karamoko werkte ook danig op zijn zenuwen. Bij de tweede gele kaart die zijn verdediger kreeg voor cynisch applaus richting de scheidsrechter werd hij zelfs even woedend. "Hij heeft al zo'n domme gele kaart gepakt en we hebben het er met hem al over gehad. Vele keren zelfs, voor en nog tijdens de match. Dat mag niet gebeuren als je vooruit wil in je carrière. Hij heeft te veel oog voor randzaken."