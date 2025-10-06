Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Niet alleen Club Brugge, maar ook Union SG wil in de nabije toekomst verhuizen naar een nieuwe voetbaltempel. Wat is de stand van zaken bij de Belgische landskampioen?

Voor Club Brugge breken er cruciale maanden aan. Bart Verhaeghe hoopt dat hij in 2026 eindelijk groen licht krijgt om de nieuwe voetbaltempel neer te poten.

Maar ook Union SG zit niet stil. Meer zelfs: Het Laatste Nieuws weet dat er voor Les Unionistes enkele belangrijke weken zitten aan te komen.

Géén stroom aan beroepsprocedures

Union wil een nieuw stadion bouwen op de Bemptsite. Héél belangrijke kanttekening: die site is reeds ingekleurd als sport- en recreatiesite. De Brusselaars hoeven dus geen stroom aan beroepsprocedures van buurtbewoners te vrezen.

Een eerste milieueffectenrapport werd onvolledig verklaard. Union wil één van de komende weken een nieuwe versie indienen. Op die manier kan de gemeente Vorst aan een openbaar onderzoek beginnen.

Kan Union SG in 2025 nog beginnen bouwen?

Gaan we even héél optimistisch zijn? De kans is niet onbestaande dat Union dit jaar nog een bouwvergunning zal krijgen. En dan staat niets de start van de bouwwerken nog in de weg.

