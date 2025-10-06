Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Club Brugge won zondag de topper tegen Union SG met 1-0 dankzij een laat doelpunt van Carlos Forbs. De zege was belangrijk, maar kende een domper: invaller Ludovit Reis viel amper 30 seconden na zijn invalbeurt opnieuw geblesseerd uit.

Club Brugge won dé topper van het weekend in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil van Union SG. Carlos Forbs kon het enige doelpunt van de match pas in de 77e minuut scoren.

Club Brugge boekte dus een zeer nipte zege, al waren er ook heel wat minder goede punten. Afgezien van het geleverde spel, zag coach Nicky Hayen nog een middenvelder uitvallen.



Invaller Ludovit Reis moest er meteen weer af

En dat nadat die pas 30 seconden op het veld stond. Ludovit Reis mocht in minuut 84 invallen voor matchwinnaar Carlos Forbs.

Een halve minuut later blesseerde de Nederlander zich aan de schouder, bij het eerste duel waar hij aan deelnam. De middenvelder werd op het veld even verzorgd, maar moest er na de blessurebehandeling weer af.

Cisse Sandra mocht de ingevallen Reis komen vervangen. Het blijft nu afwachten hoe ernstig de blessure van Reis is. Hij was net volledig hersteld van een kwetsuur die hem enkele weken aan de kant hield.