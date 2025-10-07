De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

Foto: © photonews
Mario Stroeykens heeft dan toch zijn contract verlengd bij Anderlecht, en dat is veel meer dan zomaar een administratieve formaliteit. Het dossier sleepte al weken aan, met toenemende nervositeit binnen de club.

De kans dat Stroeykens straks zonder verlenging de deur uit zou wandelen, lag reëel op tafel. Voor Anderlecht, dat zich opnieuw wil profileren als club die eigen talenten vasthoudt en ontwikkelt, was dat scenario simpelweg onaanvaardbaar. Anderlecht deed dan ook een serieuze inspanning om hem te houden.

De timing van de verlenging is opvallend, maar ook strategisch. Er was wel interesse voor Stroeykens, maar een transfer kwam er niet van. De aanbiedingen waren veel te laag voor Anderlecht.

Toch koos hij nu voor een verlengd verblijf op Neerpede. Niet omdat de verleiding van het buitenland verdwenen is, maar omdat hij beseft dat hij bij Anderlecht nog cruciale stappen kan zetten in zijn ontwikkeling, als vaste waarde, niet als eeuwige belofte. En dat is een belangrijk punt: het waren niet de ploegen die hij verwachtte die kwamen aankloppen. Hij mikt hoger dan Braga. Maar hij besefte ook dat hij nog progressie moet maken om die ploegen te verleiden.

Stroeykens kan sportief van onschatbare waarde zijn

Voor de club is deze verlenging essentieel om rust te brengen. Stroeykens is een speler die leeft op vertrouwen. Zolang zijn toekomst onzeker was, hing dat als een mentale last boven zijn hoofd. Nu krijgt hij de kans om zich volledig te focussen op zijn spel. Voor Besnik Hasi is dat een geschenk: hij kan rekenen op een creatieve middenvelder die zowel doelgericht als inventief is, een profiel dat in deze kern bijzonder schaars is.

Sportief gezien blijft Stroeykens van onschatbare waarde. Hij is de enige na Hazard die echt iets onvoorspelbaars kan brengen in het spel van Anderlecht. Een man die met één versnelling of een splijtende pass de wedstrijd kan openbreken. In een ploeg die nog steeds te weinig doelpunten produceert, is dat goud waard. Zijn vermogen om uit het niets gevaar te creëren, maakt hem uniek in dit elftal.

Anderlecht in sterke onderhandelingspositie

De verlenging is ook een krachtig signaal van de clubleiding. Te vaak in het recente verleden moest Anderlecht toekijken hoe eigen talenten te vroeg vertrokken zonder de ploeg sportief of financieel iets op te leveren. Met Stroeykens wil men dat patroon doorbreken. De boodschap is duidelijk: wie bij paars-wit doorbreekt, krijgt erkenning én een platform om verder te groeien.

Financieel is de verlenging minstens even belangrijk. Stroeykens had nog maar een beperkte contractduur over, waardoor hij bij een vertrek nauwelijks iets zou opleveren. Nu behoudt Anderlecht zijn onderhandelingspositie. Mocht hij in de toekomst alsnog vertrekken, dan zal dat op een moment en tegen voorwaarden zijn die de club zelf mee bepaalt.

Verwachtingen hoger

Maar met de nieuwe deal komen ook nieuwe verwachtingen. Stroeykens moet nu de stap zetten van veelbelovend naar bepalend. Hij moet constanter worden, beslissender in de zone van de waarheid, en wedstrijden echt naar zich toe trekken. Dat vraagt maturiteit, maar ook een team waarin hij zijn kwaliteiten optimaal kan uitspelen.

Voor Anderlecht betekent dit dossier vooral ademruimte. In een seizoen waarin de druk hoog blijft, krijgt Hasi er een creatieve troef bij die het verschil kan maken. Stroeykens belichaamt waar Anderlecht voor wil staan: jeugd, kwaliteit en identiteit. 

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

