Ex-speler Antwerp klopt nu hard op de deur en verklaart veerkracht STVV, Vrancken spreekt klare taal over hem

Na ruim anderhalf seizoen bij Antwerp zoekt Arbnor Muja nu zijn geluk bij het STVV van Vrancken. Op het veld van Mechelen wist de Albanees zich voor het eerst te manifesteren.

Vooral in het laatste deel van die wedstrijd was Muja erg bedrijvig. Hij bracht STVV van op de stip langszij en zette daarna de thuisdoelman nog eens aan het werk. Het was de extra impuls die Sint-Truiden zo nodig had. Pas voor het eerst kon hij zich bij zijn nieuwe ploeg echt doen gelden. Het hielp wellicht niet dat hij uitgerekend in een match die kansloos verloren ging zijn debuut maakte (0-3 tegen Westerlo).

De 26-jarige speler heeft het zelf gehad over zijn speelkansen. Wouter Vrancken heeft er zich ook over uitgelaten of hij er nu een potentiële basisspeler bij heeft. "Ja, hopelijk. Het is duidelijk dat je het niet met elf kan doen. Muja kan belangrijk zijn voor ons. Na de blessure van Ito hebben we zo toch weer iets meer breedte", besluit de coach.

Ongelukkig tegen Genk

Sowieso is het opvallend dat STVV voor de interlandbreak nog eens kon winnen, want het presenteerde zich in Mechelen na een 0 op 9. Muja kan verklaren waarom STVV plots weer opveerde. "Wel, als je kijkt naar de wedstrijden die we verloren, speelden we niet slecht. Zeker tegen Genk. Toen hebben we veel druk gezet, maar waren we ongelukkig met die rode kaart."

Er zijn dus zeker al opdoffers geweest die de weerbaarheid van de ploeg getest hebben. "Deze ploeg heeft nog altijd de wil, ook als het tegenzit. De overwinning in Mechelen is voor mij zes punten waard", benadrukt Muja het belang van die zege. "Dit is voetbal: soms moet je door de zware en harde momenten door kunnen geraken."

Muja voelt zich goed in Sint-Truiden

Het is aan Vrancken om te beslissen of hij Muja vaker gaat opstellen, maar de nieuwkomer voelt zich alleszins helemaal in zijn sas in. "Ik voel me perfect in Sint-Truiden en wedstrijd na wedstrijd probeer ik te groeien", klinkt het.