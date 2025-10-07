KAA Gent heeft al versterking op het oog: verdediger van Inter Miami op komst?

KAA Gent kijkt al vooruit naar de wintermercato. De Buffalo's volgen volgens TEAMtalk de Jamaicaanse verdediger Ian Fray (23) van Inter Miami op de voet. Zijn contract loopt af, en ook Europese concurrenten tonen interesse.

De zomerse transfermarkt is een dikke maand geleden gesloten. De Belgische clubs braken opnieuw records in dit tussenseizoen, er werd heel wat gekocht en verkocht.

Maar zoals u weet zitten de clubs eigenlijk nooit echt helemaal stil. KAA Gent zou zijn nieuwe parel namelijk al gevonden hebben aan de andere kant van de wereld.

KAA Gent heeft al versterking op het oog

TEAMtalk meldt namelijk dat de Buffalo's Ian Fray (23) van heel dichtbij volgen. Fray is een centrale verdediger die voor Inter Miami uitkomt in de MLS.

De Jamaicaan heeft nog drie maanden contract over bij zijn huidige club, die dit probeert te verlengen. Maar Europese clubs trekken dus aan zijn mouw.

Naast Gent zijn ook Fortuna Düsseldorf en enkele Championship-teams geïnteresseerd in Fray. Zullen de Buffalo's een van de meest veelbelovende centrale verdedigers van de MLS kunnen strikken?