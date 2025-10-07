Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

RSC Anderlecht heeft het contract van Mario Stroeykens officieel verlengd tot medio 2028. En dus is iedereen blij. Stroeykens zelf, sportief directeur Olivier Renard en ... zelfs Marc Coucke heeft zich uitgelaten over de zaak.

RSC Anderlecht heeft via een officiële mededeling aan onze redactie bekendgemaakt dat Mario Stroeykens zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract dat loopt tot juni 2028.

Stroeykens zelf benadrukt de steun van de fans en is blij nog drie jaar bij Anderlecht te kunnen blijven - normaliter liep zijn contract al af in juni 2026.

Marc Coucke opgetogen met komst van Mario Stroeykens

“Mario is een speler met veel kwaliteiten en potentieel. Hij heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld en we geloven dat hij nog stappen kan zetten”, aldus Olivier Renard ook in een mededeling zoals we eerder al lieten weten.

En ook Marc Coucke heeft zich ondertussen uitgelaten over de zaak. Hij heeft bevestigd dat hij blij is dat Mario Stroeykens langer blijft bij RSC Anderlecht.

"Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land, Mario. En op naar veel hoogtepunten samen", aldus Coucke in een bericht op de sociale media via Instagram.