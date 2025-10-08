Belgische clubs boeken flinke winsten op de transfermarkt: Club Brugge koploper in waardeontwikkeling

De Belgische clubs hebben zich financieel sterk ontwikkeld op de transfermarkt van het afgelopen jaar, zo blijkt uit een analyse van het CIES Football Observatory. Hoewel de allerhoogste bedragen bij topclubs als Chelsea en PSG zitten, tonen ook Belgische ploegen opmerkelijke stijgingen.

Het gaat hier over een optelsom van spelerswaarde en clubpatrimonium. Club Brugge voert de Belgische lijst aan met een waardestijging van 123 miljoen euro, goed voor de 13e beste evolutie wereldwijd. De hoge cijfers zijn te danken aan lucratieve transfers zoals Ardon Jashari naar AC Milan voor 36 miljoen, Maxim De Cuyper naar Brighton voor 20 miljoen en Chemsdine Talbi naar Sunderland.

Tzolis tussen 44 en 51 miljoen waard

Daarnaast steeg de waarde van het huidige kernelftal, met spelers als Christos Tzolis die nu tussen 44 en 51 miljoen waard is. KRC Genk volgt met een stijging van 85 miljoen euro. Daarvan kwam 27 miljoen uit transfers en 58 miljoen uit een hogere waarde van het huidige team.

Ook Union Saint-Gilloise boekte vooruitgang: de Brusselaars zagen hun waarde met 45 miljoen euro toenemen, mede dankzij een succesvolle uitgaande mercato die 32 miljoen opleverde.

Anderlecht: opwaardering van de kern met 20 miljoen

Anderlecht en Antwerp deden het eveneens goed, met respectievelijk +32 miljoen en +30 miljoen. Voor de Mauves kwam dit door een winstgevende verkoop van Kasper Dolberg en een herwaardering van hun kern met meer dan 20 miljoen. Antwerp profiteerde vooral van een grote transferinkomstenstroom van 50 miljoen, hoewel de waarde van hun overgebleven spelers met 20 miljoen daalde.





Op het wereldtoneel springen Chelsea, PSG en Eintracht Frankfurt eruit. Chelsea noteerde een stijging van 364 miljoen euro dankzij een waardevermeerdering van het team, ondanks een netto negatieve transferbalans. PSG volgt met een plus van iets meer dan 300 miljoen euro, eveneens voornamelijk door een waardestijging van hun kern na het winnen van de Champions League.

Eintracht Frankfurt complementeert het podium met een stijging van 210 miljoen euro, grotendeels dankzij transferinkomsten zoals de verkoop van Hugo Ekitike, en de herwaardering van hun team. De cijfers tonen aan dat een goed beleid op de transfermarkt en slimme investeringen het patrimonium van clubs aanzienlijk kunnen versterken.