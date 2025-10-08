Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

RFC Liège zal Charleroi ontvangen in de Beker zonder uitsupporters. De supporters van Charleroi hebben ervoor gekozen om de verplaatsing te boycotten.

Op 28 oktober gaat Charleroi de uitdaging aan tegen RFC Luik in de Croky Cup. Maar deze keer moeten de Zebra's het doen zonder hun supporters, die ervoor hebben gekozen thuis te blijven.

Waarom? Vanwege de voorwaarden die de Luikse autoriteiten hebben opgelegd. De reis moest per bus plaatsvinden en er waren slechts 250 tickets beschikbaar. Voor veel fans is dit te streng en oneerlijk.

Boycot van de wedstrijd

De supportersgroepen, samen met de 12de Man en de fanbegeleiding, hebben gezamenlijk besloten de wedstrijd te boycotten. "We nemen deze beslissing met pijn in het hart, want niemand van ons wilde deze bekerwedstrijd missen", leggen ze uit.

Volgens hen zou een klein gebaar voldoende zijn geweest om dit conflict te vermijden: het quotum verdubbelen naar 500 plaatsen. Er is geen enkele concessie gedaan, wat hun woede heeft vergroot.

Charleroi zal moeten spelen zonder hun supporters. Hun afwezigheid kan zwaar wegen in deze bekerwedstrijd. Net als Standard heeft Charleroi vaak zijn supporters nodig om boven zichzelf uit te stijgen.