Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

Foto: © photonews
De Nederlandse doelman Kjell Scherpen (25) heeft zich bij Union Saint-Gilloise snel opgewerkt tot een vaste waarde. Zijn prestaties zorgen niet alleen voor sportieve stabiliteit, maar brengen ook financiële implicaties met zich mee voor de Brusselse club.

Scherpen, die eerder onder contract stond bij Brighton & Hove Albion, kreeg daar slechts één officiële speelbeurt. Bij Union SG heeft hij inmiddels zeven competitiewedstrijden achter de rug, waarin hij vijf keer de nul hield. Deze clean sheets leverden hem een bonus van 5.000 euro op, wat neerkomt op 1.000 euro per wedstrijd zonder tegendoelpunt.

Transfervoorwaarden Scherpen

De doelman, met een lengte van 2m06, heeft zich in korte tijd ontpopt tot een betrouwbaar sluitstuk in het team. Zijn aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks nog wordt teruggeblikt op zijn voorganger Anthony Moris. De club lijkt met Scherpen een solide vervanger te hebben gevonden.

Union SG betaalde een transfersom van 2 miljoen euro voor Scherpen. Deze basisvergoeding kan oplopen afhankelijk van de sportieve prestaties van de ploeg. Voor elke kwalificatie van Union SG voor de League Phase van de Champions League moet de club een bijkomende som van 250.000 euro betalen, zo meldt Het Nieuwsblad.

Meerprijs transfer

Deze extra kost is contractueel vastgelegd en geldt telkens wanneer de Brusselaars zich plaatsen voor de groepsfase van het hoogste Europese clubtoernooi, zolang de Nederlandse doelman onder contract ligt bij de landskampioen.

De clubleiding zal deze bijkomende uitgave zonder bezwaar voldoen, gezien de financiële meerwaarde die een kwalificatie voor de League Phase van de Champions League biedt voor de deelnemende ploegen.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

