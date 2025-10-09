Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Mario Stroeykens verlengde begin deze week - eindelijk - zijn contract bij RSC Anderlecht. Ondertussen zijn er meer details uitgelekt over het nieuwe contract en zo blijkt dat paars-wit toch wel een goede zaak heeft gedaan. Stevig en goed werk van Olivier Renard dus ook.

RSC Anderlecht heeft het contract van Mario Stroeykens officieel verlengd tot medio 2028. Dat heeft de club eerder deze week bekendgemaakt via de officiële kanalen.

Le style de la maison. pic.twitter.com/8729x038zk — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 7, 2025

De club benadrukte het vertrouwen in de jonge speler, die een echt jeugdproduct is. Ondertussen zijn er ook wat meer details bekendgemaakt over de mogelijke clausules in het contract.

Daarbij lijkt RSC Anderlecht toch een paar stevige zaken te hebben binnengehaald, weet Het Nieuwsblad toch alvast te melden.

RSC Anderlecht tevreden met afhandeling van de contractverlenging van Mario Stroeykens

Zo zou er geen afkoopsom in het nieuwe contract tot juni 2028 staan, waardoor geïnteresseerde clubs nog steeds zullen moeten onderhandelen met Anderlecht - het wordt dus geen soldenprijs voor Stroeykens.

Ook als het gaat over het nieuwe loon van Stroeykens zou dat enigszins meevallen - ook op die manier zou er goed onderhandeld geweest zijn door Renard & co. Bij paars-wit zijn ze dan ook in de wolken met de nieuwe verbintenis.