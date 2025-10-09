Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Ondanks een prima prestatie verloor Dender afgelopen weekend op het veld van Racing Genk. Het werd 2-1 in een partij die Dender met negen eindigde na rode kaarten voor Viltard en Toshevski. Die laatste kent zijn schorsingsduur.

Hoewel Dender een prima partij speelde en ook op voorsprong kwam, kon het andermaal niet winnen tijdens het afgelopen weekend. Het verloor uiteindelijk op het veld van Racing Genk met 2-1.

Dender eindigde de wedstrijd ook met slechts negen spelers. Vroeg in de tweede helft slikte Malcolm Viltard een tweede gele kaart. In het slot kreeg jonge aanvaller David Toshevski een rood karton onder de neus geduwd voor een reactie tegenover Matte Smets.

Toshevski geschorst voor één wedstrijd

De spits uit Noord-Macedonië, de tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag, kent nu zijn straf. Hij is geschorst voor één wedstrijd. Daarbovenop komen twee voorwaardelijke schorsingsdagen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Door deze rode kaart zal Toshevski niet in actie komen in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Viltard is er ook niet bij, twee gele kaarten leveren namelijk meteen één schorsingsdag op. Tegen Westerlo kan de spits wel opnieuw meespelen.

Dender blijft op de sukkel

De ploeg van Hayk Milkon is nog steeds het enige team in de Jupiler Pro League dat nog niet wist te winnen. Het staat al vijf punten achter Oud-Heverlee Leuven, de voorlaatste in de stand. De ploeg op de eerste veilige plaats, Standard, kent zelfs al acht punten meer dan Dender.