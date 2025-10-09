Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal
Als Sébastien Pocognoli effectief vertrekt bij Union, willen de Brusselaars naar verluidt Rik De mil als vervanger. Maar bij Charleroi ontkennen ze voorlopig dat er Union met hen contact heeft opgenomen.

Het nieuws dat Sébastien Pocognoli landskampioen Union gaat verlaten, domineert de voetbalwereld op donderdag. De succescoach van Union is op weg naar AS Monaco, dat vijfde staat in de Franse Ligue 1.

Union moet zo op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, voor het vierde seizoen op rij. Helemaal bovenaan het lijstje staat Rik De Mil, de man die Charleroi het voorbije anderhalf jaar een metamorfose bezorgde en afgelopen zomer Antwerp wandelen stuurde.

Charleroi weet van niets

Maar nu zou het Union zijn dat een charmeoffensief lijkt voor te bereiden. Voorlopig is er wel nog geen sprake van een deal met De Mil. Charleroi heeft zelfs al ontkend dat Union contact heeft opgenomen met hen om de positie van De Mil te bespreken. Dat schrijft Sudpresse.

Dat hoeft natuurlijk niets te betekenen, iedereen weet hoe snel het kan gaan in het voetbal. Maar Mehdi Bayat heeft in het verleden al laten verstaan niet zomaar afscheid te willen nemen van De Mil, die hij hoog zitten heeft. Op dit moment zitten De Mil en Charleroi in het Franse Reims voor een oefenwedstrijd.

Van Mambourg naar de Champions League

Voor de West-Vlaming zou het wel een mooie kans zijn bij een team dat nog minstens zes wedstrijden in de Champions League speelt en op dit moment ook nog steeds de ranglijst aanvoert in de Jupiler Pro League. Voorlopig is Pocognoli ook nog niet officieel weg bij Union. Maar waar rook is, is vuur.

