Waar blijven de investeerders van Standard? Giacomo Angelini komt met duidelijkheid
Foto: © photonews
Standard is nog steeds op zoek naar nieuwe investeerders. Giacomo Angelini geeft een update over de situatie.

Sinds zijn aanstelling als CEO van Standard, telt Giacomo Angelini zijn uren niet. Maar sindsdien wordt de club nog steeds verdacht van banden met A-CAP en zijn de langverwachte nieuwe investeerders nog steeds niet gepresenteerd. Angelini gaf daarom een update in een interview met La Dernière Heure.

"We zijn al een heel eind op weg, een proces dat ongeveer vier maanden geleden begon, en we bevinden ons binnen een heel redelijke termijn", begint hij. "Verschillende kandidaten zijn afgewezen, maar er zijn er nog drie in actieve bespreking. Standard blijft de interesse wekken; we hebben vorige week nog bezoeken ontvangen en er zullen binnenkort meer volgen."

De Italiaanse zakenman legde uit waarom de onderhandelingen zo lang duren. "We geven vooral de voorkeur aan voorzichtigheid boven overhaasting. We hebben onze voorkeuren, maar het doel is ook om de eerste keuze te worden van investeerders die andere kansen evalueren. Tegelijkertijd beheersen we echter niet alle aspecten van de timing, daarom is het belangrijk om geduldig en methodisch te blijven."

Wie kan de Rouches weer rechtop helpen?

Angelini onthulde niet de exacte identiteit van de kandidaten, maar gaf wel meer duidelijkheid: "Er is geen Belgische kandidaat en het idee is om een meerderheidsinvesteerder te hebben. Ik zal geen namen meer noemen, want het is een proces dat zijn discretie vereist. Echter, de drie kandidaten die in mei genoemd werden, zijn niet langer in de race. Sommige geïnteresseerde kandidaten zijn al betrokken in het voetbal, maar het idee is niet om terug te keren naar een structuur zoals 777 Partners."

De baas van Standard wil zich distantiëren van A-CAP, maar dat kost tijd: "Ik had inderdaad sneller willen afronden, maar we willen een duidelijk en gestructureerd akkoord."

Standard

