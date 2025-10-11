Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Nadat hij eerder al de overwinning aan Anderlecht had bezorgd in de Clasico tegen Standard, schitterde Mihajlo Cvetkovic nu ook met Servië U19 door twee doelpunten te scoren tegen Rusland.

Mihajlo Cvetkovic speelt de laatste week op een roze wolk. De Servische aanvaller van Anderlecht blijft de aandacht trekken. Nadat hij de overwinning aan de Mauves schonk tijdens de Clasico tegen Standard, schitterde hij nu ook keer in de kleuren van Servië U19.

Cvetkovic scoort twee keer voor Servië U19 tegen Rusland

Tijdens de internationale pauze sloot Cvetkovic zich aan bij zijn nationale team om een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland U19 te spelen. Vrijdagavond was hij de grote motor van de Servische 3-2 overwinning met twee doelpunten en werd hij verkozen tot man van de wedstrijd.

Servië kwam terug in de wedstrijd dankzij een penalty die Cvetkovic na een uur speeltijd benutte, waarna hij het winnende doelpunt in de laatste momenten van de match maakte.

Cvetkovic blijft het goed doen, waarde schiet omhoog

En zo bevestigt Cvetkovic zijn neus voor doelpunten en ook het vernuft van Sportief Directeur Olivier Renard.

Hij werd deze zomer aangetrokken voor 3,2 miljoen euro van Cukaricki en de jonge Serviër blijft zijn opmars verder zetten. Ondertussen wordt zijn waarde volgens Transfermarkt al op ongeveer vijf miljoen euro geschat.