Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Laurent Ciman sprak zich uit over de nieuwe generatie van België. De voormalige Rode Duivel is optimistisch, maar benadrukt dat er geduld nodig zal zijn.

"Ik denk dat we hen wat tijd moeten geven", zegt hij in een interview met Sudinfo. "Ze zijn jong, en het was niet makkelijk met de overgang van Martínez naar Tedesco en de problemen met bepaalde sterkhouders. Met Rudi Garcia zijn ze weer rustiger geworden en hebben ze een zeker evenwicht gevonden."

Volgens hem heeft het geen zin om voortdurend te vergelijken met de vorige generatie, een fout die we maken. "Ik maak me geen zorgen, men moet gewoon stoppen met vergelijken met de voorbije jaren."

De voormalige speler gaf ook zijn mening over de nieuwe bondscoach, Rudi Garcia. "Hij heeft al met heel wat Belgische spelers gewerkt in zijn clubs. En ik denk dat als hij erin geslaagd is iemand als Eden (Hazard) te managen, hij ook het Belgische nationale elftal aankan (lacht)."

Volgende uitdaging: Wales

Maandag trekken de Rode Duivels naar Cardiff, waar ze Wales ontmoeten in een cruciaal duel voor rechtstreekse kwalificatie voor het komende WK. Ciman herinnert zich dat land maar al te goed. Tijdens Euro 2016 liet Marc Wilmots hem niet spelen.

"Ik ben sindsdien volwassen geworden, ik heb geleerd, en ik heb nu ook aan de andere kant van de lijn gestaan als assistent-trainer. Dus ik kan me inbeelden wat hij toen voelde en welke beslissingen hij moest nemen. Op dat moment koos hij voor iemand anders, maar jammer genoeg bleek dat niet de juiste keuze te zijn. Al is dat achteraf makkelijk te zeggen."

"Misschien hadden we ook verloren als ik was gestart, dat weet je nooit. Maar op basis van wat ik had laten zien, en mijn gedrag op en naast het veld, vond ik dat ik die plaats verdiende. Het deed pijn om niet te spelen. Zo is het leven. Vandaag koester ik geen wrok tegenover Marc of wie dan ook. Een coach moet keuzes maken — soms zijn die juist, soms fout", besluit hij.