Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

De Albanese middenvelder Serxho Ujka is sinds kort actief bij Zulte Waregem. Na een succesvol seizoen bij KF Egnatia, waar hij zowel de landstitel als de supercup veroverde, kiest hij nu voor een nieuw traject in België. Zijn ambities binnen de Jupiler Pro League zijn duidelijk afgebakend.

Ujka verliet zijn thuisland na een periode met sportieve successen. “Het was tijd voor een ander avontuur”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. De keuze voor Zulte Waregem was volgens hem weloverwogen. “Ik hou van het project. Zulte Waregem is de promovendus, maar deze club is hongerig om naar boven te kijken.”

De Belgische competitie ziet hij als een springplank. “De Jupiler Pro League is ook een competitie die me moet brengen naar de volgende stap in mijn carrière”, aldus Ujka. Zijn transfer kwam tot stand na een sterk seizoen in Albanië. “Ik speelde in Albanië en ik werkte een prima seizoen af. Ik won de Supercup en het kampioenschap. En mijn statistieken mochten er ook zijn.”

Champions League

Ujka speelde ook in de voorrondes van de Champions League, maar beëindigde die campagne voortijdig. “Misschien had die kwalificatie in de Champions League er ook mee te maken, maar er was daarvoor al contact gelegd. Dat is ook de reden waarom ik de terugwedstrijd niet meer meedeed, ik had al hier getekend.”

De middenvelder is verrast door het intensieve werkritme in België. “Ik ben onder de indruk van het harde werk dat hier elke dag geleverd wordt”, zegt hij. “Elke training word je gepusht om te groeien. De trainingen zijn hier lastiger dan in Albanië.”

Albanië

Tot slot vergelijkt Ujka de Belgische competitie met die in Albanië. “Het is fysiek en iedereen is aan elkaar gewaagd”, stelt hij. Hij wijst op het niveauverschil. “Echt slechte teams zijn hier niet. Kijk naar Club Brugge, het beste team in de competitie ging verliezen bij promovendus La Louvière.”

Ook de internationale doorstroming valt hem op. “Als je ziet welke spelers vanuit deze competitie vertrekken naar pakweg AC Milan en de Premier League. Kijk naar Jashari van Club Brugge, zijn ouders zijn Albanees”, besluit hij.