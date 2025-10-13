🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

Na het vertrek van Sébastien Pocognoli naar AS Monaco moest Union SG op zoek naar een nieuwe coach. Rik De Mil was kandidaat nummer één, maar zijn ploeg Charleroi wilde hem niet laten gaan. En dus werd het geweer van schouder veranderd.

Uiteindelijk heeft Union SG zijn nieuwe T1 alsnog gevonden binnen de eigen Jupiler Pro League. Ze plukken namelijk David Hubert weg bij OH Leuven.

Daar was hij pas sinds het begin van dit seizoen actief. De resultaten bij de Leuvenaars vielen tegen, maar de ex-coach van Anderlecht maakte wel indruk met zijn communicatie.

Nu mag hij het opnieuw gaan proberen bij een topclub in ons land. Union SG heeft het nieuws ondertussen ook al officieel bevestigd dat het een nieuwe coach heeft, al hebben ze nog niet meteen een naam erbij geschreven. Dat lijkt echter een kwestie van minuten of maximaal uren te zijn.





David Hubert van OH Leuven naar Union SG

Binnenkort zal David Hubert er meteen worden voorgesteld aan de pers. Daarna kan hij ervoor proberen te zorgen dat de Brusselaars op kop blijven in het klassement.

Voor Hubert wacht ook meteen de Champions League. Deze week neemt hij al meteen de troepen onder handen, terwijl OH Leuven voorlopig met lege handen achterblijft.