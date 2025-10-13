Peter Vandenbempt ziet één verliezer: "Hij ziet de tgv voorbij razen en zal een whisky nodig hebben"

Het nieuws van de dag is het vertrek van David Hubert bij OH Leuven richting Union SG. Hij wordt er de opvolger van Sébastien Pocognoli. Tot dit weekend leek Rik De Mil misschien wel de kandidaat nummer 1 om de nieuwe coach te worden bij de Brusselaars.

Union SG en Charleroi hadden gesprekken over Rik De Mil, maar Mehdi Bayat gaf aan dat De Mil niet tijdens het seizoen mocht vertrekken bij Charleroi.

Rik De Mil ziet de tgv voorbij razen

Op die manier ging Union uiteindelijk op zoek naar een ander alternatief en kozen ze op maandag voor David Hubert als de nieuwe T1 voor de Brusselse club.

"In dit geval zal er maar een man erg ongelukkig achterblijven: Rik De Mil. Dat is toch degene die verweesd achterblijft op het perron, terwijl de tgv voorbij raast", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

Heeft Rik De Mil nu een whisky nodig?

Volgens hem had De Mil er begrip voor dat hij deze zomer niet naar Antwerp mocht vertrekken, maar nu wordt hem de kans ontnomen om in de Champions League uit te komen. En dus is het een pijnlijke zaak voor De Mil volgens Peter Vandenbempt.

"Ik kan me voorstellen dat hij vanavond een whisky nodig heeft. In de zomer heeft Rik De Mil zich als een gentleman gedragen. Nu wordt hij in zekere zin bedrogen en vastgehouden."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

