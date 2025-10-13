Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Het is officieel: David Hubert is de nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise! De Brusselse club heeft het nieuws vanmiddag aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan een woelige paar dagen sinds het vertrek van Sébastien Pocognoli.

De voormalige coach van Anderlecht verlaat zijn functie als hoofdtrainer bij OH Leuven om opnieuw naar de Brusselse hoofdstad te verhuizen, maar deze keer naar een andere club. Zijn profiel heeft de clubleiding van Union overtuigd.

Zij hebben besloten Hubert aan te werven als vervanger voor Sébastien Pocognoli, die naar Monaco is vertrokken. Dat laat Union weten via haar webstek. De 37-jarige tacticus zal maandag al beginnen met de trainingen. Zijn eerste wedstrijd staat gepland voor zaterdag tegen ... het Sporting Charleroi van Rik De Mil.

David Hubert is de nieuwe coach van Union SG

Over de coach van de Zebra's gesproken: hij werd een tijdlang genoemd om deze positie in te vullen, maar er werd uiteindelijk geen akkoord gevonden en uitvoerend directeur Mehdi Bayat maakte duidelijk dat Charleroi absoluut zijn trainer wilde behouden.

David Hubert joins Union from OH Leuven. Hubert will take charge of training starting this Monday afternoon and will coach his first match for Union this Saturday at the Marien against Charleroi.



Welcome, coach! 💛💙



Lees ook... Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers? › October 13, 2025

David Hubert zal zijn derde ervaring als T1 meemaken. Tot nu toe heeft hij Sporting Anderlecht gecoacht van oktober 2024 tot maart 2025 en was hij dit begin van het seizoen aan het roer bij Leuven.

De resultaten waren echter niet gunstig. Leuven staat momenteel voorlaatste in de competitie met 8 punten uit 30. Nu trekt hij naar de leider uit de competitie.