Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet

Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is officieel: David Hubert is de nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise! De Brusselse club heeft het nieuws vanmiddag aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan een woelige paar dagen sinds het vertrek van Sébastien Pocognoli.

De voormalige coach van Anderlecht verlaat zijn functie als hoofdtrainer bij OH Leuven om opnieuw naar de Brusselse hoofdstad te verhuizen, maar deze keer naar een andere club. Zijn profiel heeft de clubleiding van Union overtuigd.

Zij hebben besloten Hubert aan te werven als vervanger voor Sébastien Pocognoli, die naar Monaco is vertrokken. Dat laat Union weten via haar webstek. De 37-jarige tacticus zal maandag al beginnen met de trainingen. Zijn eerste wedstrijd staat gepland voor zaterdag tegen ... het Sporting Charleroi van Rik De Mil.

David Hubert is de nieuwe coach van Union SG

Over de coach van de Zebra's gesproken: hij werd een tijdlang genoemd om deze positie in te vullen, maar er werd uiteindelijk geen akkoord gevonden en uitvoerend directeur Mehdi Bayat maakte duidelijk dat Charleroi absoluut zijn trainer wilde behouden.

David Hubert zal zijn derde ervaring als T1 meemaken. Tot nu toe heeft hij Sporting Anderlecht gecoacht van oktober 2024 tot maart 2025 en was hij dit begin van het seizoen aan het roer bij Leuven.

De resultaten waren echter niet gunstig. Leuven staat momenteel voorlaatste in de competitie met 8 punten uit 30. Nu trekt hij naar de leider uit de competitie.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Union SG
Sébastien Pocognoli
David Hubert

Meer nieuws

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

Licht aan het einde van de tunnel? Antwerp-speler komt met hoopgevend bericht na horrorblessure

14:20
🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League

12:41
26
Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

14:00
Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht

13:45
Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

18:00
1
Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

Verschillende wijzigingen in de definitieve selectie van Rudi Garcia voor de uitwedstrijd naar Wales

13:00
"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

"Ik heb Debast alles geleerd" en "Doku kan iemand dribbelen in een telefoonhokje"

12:00
Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

Rode Duivels zijn niet in paniek, Courtois trekt wel een paar opvallende conclusies

12:20
Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

Radja Nainggolan heeft er nog geen genoeg van en reageert op roddels die hem achtervolgen

11:20
De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel

11:40
1
Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00
LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

10:15
Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

Lionel Messi wijst ineens een jonge Belg aan als "toekomstige grote van het voetbal"

10:30
2
Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

Fabio Capello doet wel heel straffe onthullingen over Ronaldo: "Feesten en vrouwen"

10:00
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30
13
Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

07:40
7
Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00
Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

Wales-coach Craig Bellamy verbiedt zijn spelers wel iets heel raar tegen Rode Duivels

08:20
Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40
"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00
7
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
2
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

19:30
1
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
8
STVV neemt afscheid van grote legende

STVV neemt afscheid van grote legende

21:20
Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

21:40
4
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00
"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

21:00
6
Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

20:30
1
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
7
Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

18:30
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over 🎥 Witte rook: Union heeft nieuwe coach beet ... van andere ploeg uit de Jupiler Pro League Batigoalll Batigoalll over Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales FCBalto FCBalto over Officieel: Union SG heeft opvolger van Pocognoli beet Andreas2962 Andreas2962 over Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG cartman_96 cartman_96 over "Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten MALYNWA MALYNWA over De Duivels moeten vooral op deze speler letten, de Welshe De Bruyne die terugkeert uit de hel Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved