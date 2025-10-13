Zulte Waregem speelt pion kwijt aan Club Brugge, maar vindt opvolger bij ... Anderlecht
Niet enkel spelers of coaches verkassen al eens van de ene club naar de andere, dat is ook zo in de ruime(re) staff. Zulte Waregem heeft nu een analist in huis gehaald bij Anderlecht, om er eentje te vervangen die naar Club Brugge gaat.
"Essevee verwelkomt Bart Mahieu als nieuwe videoanalist bij onze A-kern. Welkom, Bart", aldus Zulte Waregem op de sociale media over de komst van Bart Mahieu naar de club.
"Hij vervangt Jeroen Burns, die tot voor kort de analyses verzorgde. Jeroen trekt naar Club NXT — veel succes!", pikken ze nog in op het vertrek van Jeroen Burns.
Burns trekt dus naar Club Brugge, waar hij zal acteren voor Club NXT. En ondertussen haalt Zulte Waregem met Bart Mahieu een pion weg bij RSC Anderlecht.
Bart Mahieu trekt van Anderlecht naar Zulte Waregem
Daar was hij bijna drie jaar lang videoanalist. De Gentenaar was ook stagiair bij het Buffalo Centre in het verleden en was parttime teammanager van de U12 van KAA Gent.
Daarna trok hij naar Anderlecht, waar hij de kneepjes van het vak leerde als videoanalist en vooral de tegenstanders analyseerde. Nu krijgt hij bij Zulte Waregem een nieuwe uitdaging voor de kiezen.
