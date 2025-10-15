BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

Het nieuws is officieel. RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO. Dat heeft de paars-witte Raad van Bestuur woensdag bekrachtigd.

Michel Verschueren keert terug naar het Lotto Park als voorzitter. Al wordt het vooral een ceremoniële functie voor de voormalige sportief directeur van paars-wit.

Echte macht komt in zijn handen

De touwtjes komen in handen van Kenneth Bornauw. Hij wordt de nieuwe CEO van de Belgische recordkampioen.

Bornauw vertrok enkele weken geleden nog als CEO Non-Sports bij Anderlecht. Hij kon niét langer door één deur met Wouter Vandenhaute.

Het werk zal nu echt beginnen

Het vertrek van Vandenhaute heeft een nog grotere deur geopend voor Bornauw. Al zal het echte werk nu pas beginnen.