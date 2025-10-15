Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award
Aleksandar Stankovic staat op een héél select lijstje. De middenvelder van Club Brugge is genomineerd voor de Golden Boy Award.
Eerst even dit: de Golden Boy Award wordt jaarlijks georganiseerd door Tutto Sport. De Italiaanse sportkracht bekroont hét grootste voetbaltalent onder 21 jaar.
De finalisten worden eenvoudig bepaald: op basis van prestaties - via een databank van Tutto Sport - en op basis van vijf wildcards.
Wildcard
En één van die wildcards is dit jaar voor Aleksandar Stankovic. De 20-jarige Serviër verruilde afgelopen zomer Internazionale FC voor Club Brugge.
Zal Stankovic de prijs winnen? Nee. Is het daarentegen héél straf? Ja! En ook de blauw-zwarte penningmeester wrijft zich in de handen. Deze nominatie duwt de marktwaarde nog maar eens omhoog.
Wie is er genomineerd?
Voor de volledigheid geven we de 25 genomineerden mee. U zoekt beter niet naar Lamine Yamal. De Golden Boy Award kan een speler slechts één keer winnen.
PAU CUBARSÍ - FC Barcelona
DÉSIRÉ DOUÉ - PSG
DEAN HUIJSEN - Real Madrid
KENAN YILDIZ - Juventus FC
MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal FC
WARREN ZAÏRE-EMERY - PSG
ARDA GÜLER - Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
ETHAN NWANERI - Arsenal FC
JORREL HATO - Chelsea FC
GEOVANY QUENDA - Sporting CP
ESTÊVÃO - Chelsea FC
LENY YORO - Manchester United
SENNY MAYULU - PSG
NICO O’REILLY - Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT - FC Porto
LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR - RC Strasbourg
JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO - Internazionale FC
RODRIGO MORA - FC Porto
GIOVANNI LEONI - Liverpool FC
ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brugge
