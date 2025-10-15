Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Aleksandar Stankovic staat op een héél select lijstje. De middenvelder van Club Brugge is genomineerd voor de Golden Boy Award.

Eerst even dit: de Golden Boy Award wordt jaarlijks georganiseerd door Tutto Sport. De Italiaanse sportkracht bekroont hét grootste voetbaltalent onder 21 jaar.

De finalisten worden eenvoudig bepaald: op basis van prestaties - via een databank van Tutto Sport - en op basis van vijf wildcards.

Wildcard

En één van die wildcards is dit jaar voor Aleksandar Stankovic. De 20-jarige Serviër verruilde afgelopen zomer Internazionale FC voor Club Brugge.

Zal Stankovic de prijs winnen? Nee. Is het daarentegen héél straf? Ja! En ook de blauw-zwarte penningmeester wrijft zich in de handen. Deze nominatie duwt de marktwaarde nog maar eens omhoog.

Wie is er genomineerd?

Voor de volledigheid geven we de 25 genomineerden mee. U zoekt beter niet naar Lamine Yamal. De Golden Boy Award kan een speler slechts één keer winnen.

PAU CUBARSÍ - FC Barcelona

DÉSIRÉ DOUÉ - PSG

DEAN HUIJSEN - Real Madrid

KENAN YILDIZ - Juventus FC

MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal FC

WARREN ZAÏRE-EMERY - PSG

ARDA GÜLER - Real Madrid

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

ETHAN NWANERI - Arsenal FC

JORREL HATO - Chelsea FC

GEOVANY QUENDA - Sporting CP

ESTÊVÃO - Chelsea FC

LENY YORO - Manchester United

SENNY MAYULU - PSG

NICO O’REILLY - Manchester City

ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen

VICTOR FROHOLDT - FC Porto

LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur

ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur

MAMADOU SARR - RC Strasbourg

JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO - Internazionale FC

RODRIGO MORA - FC Porto

GIOVANNI LEONI - Liverpool FC

ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brugge