OFFICIEEL: Jonas De Roeck (ex-Antwerp, ex-Westerlo) wordt hoofdtrainer van CPL-club

Jonas De Roeck heeft een nieuwe werkgever gevonden. Hij gaat aan de slag bij Club Brugge als trainer van de U23.

Jonas De Roeck heeft na meer dan een halfjaar een nieuwe club gevonden. Hij kiest voor een avontuur als hoofdtrainer van Club NXT.

Sinds maart zat de coach zonder club, toen hij werd ontslagen bij Antwerp. Voordien was hij van juli 2021 tot december 2023 actief bij KVC Westerlo.

Jonas De Roeck wordt coach van Club NXT

Donderdag zal hij zijn eerste training leiden bij de U23 van Club. Zaterdag is hij ook meteen van de partij bij de wedstrijd op RWDM. "Ik kijk er enorm naar uit om Club NXT U23 beter te leren kennen en samen te werken met de grote talenten binnen de club", zegt De Roeck op de clubwebsite.

"Mijn ambitie is om hen te helpen in hun ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband, met het oog op het behalen van gezamenlijke doelstellingen. De spelers zijn de toekomst van de club en het is cruciaal om hen daarin op een doordachte en resultaatgerichte manier te begeleiden."

"Werken in een professionele omgeving zoals Club Brugge, met een sterke omkadering, is een mooie kans die ik met volle overtuiging wil benutten", besluit De Roeck.