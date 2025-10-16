🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

Volgens transferjournalist Rudy Galetti volgen Belgische ploegen een Ivoriaanse middenvelder op de voet op. Het WK in Qatar, waar hij zich kan tonen tegen sterke tegenstanders, wordt een ideaal scoutingsmoment.

Tape Touali, een 17-jarige middenvelder uit Ivoorkust, staat op het punt om zich te tonen op het WK U17 in Qatar. Clubs uit België, Frankrijk en Zwitserland volgen zijn prestaties nauwgezet, meldt Rudy Galetti op zijn website.

Touali’s profiel en prestaties

Touali is actief bij SOA (Société Omnisports de l’Armée) in Ivoorkust. Hij werd geboren op 11 oktober 2008 en heeft inmiddels zes interlands gespeeld voor de Ivoriaanse U17-ploeg, waarin hij één keer scoorde. Daarnaast kreeg hij al speelminuten in het eerste elftal van zijn club. Galetti stelt dat de speler op het veld al opmerkelijke maturiteit toont.

Volgens Galetti beschikt Touali over een combinatie van technische vaardigheid, spelinzicht en fysieke balans. Die eigenschappen maken hem tot een van de meest veelbelovende jonge middenvelders binnen het Afrikaanse jeugdvoetbal. Galetti noemt hem een van de meest beloftevolle middenvelders in het Afrikaanse jeugdvoetbal.

Interesse vanuit Europa, inclusief JPL

Galetti meldt dat meerdere Europese clubs al navraag deden naar Touali. “Verschillende Europese clubs uit Frankrijk, België en Zwitserland hebben al interesse getoond”, stelt hij. Belgische ploegen uit de Jupiler Pro League worden expliciet genoemd als potentiële volgers, maar om welke ploegen het gaat voegt hij er niet aan toe.

Het WK U17 biedt volgens Galetti een ideaal scoutingsmoment. Ivoorkust komt op het WK uit in groep F, samen met Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland. Galetti noemt dit een uitdagende poule die Touali de kans biedt om zich te tonen tegen sterke tegenstanders. De wedstrijden in deze fase worden gezien als een belangrijk platform voor zijn verdere carrière.