🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens transferjournalist Rudy Galetti volgen Belgische ploegen een Ivoriaanse middenvelder op de voet op. Het WK in Qatar, waar hij zich kan tonen tegen sterke tegenstanders, wordt een ideaal scoutingsmoment.

Tape Touali, een 17-jarige middenvelder uit Ivoorkust, staat op het punt om zich te tonen op het WK U17 in Qatar. Clubs uit België, Frankrijk en Zwitserland volgen zijn prestaties nauwgezet, meldt Rudy Galetti op zijn website.

Touali’s profiel en prestaties

Touali is actief bij SOA (Société Omnisports de l’Armée) in Ivoorkust. Hij werd geboren op 11 oktober 2008 en heeft inmiddels zes interlands gespeeld voor de Ivoriaanse U17-ploeg, waarin hij één keer scoorde. Daarnaast kreeg hij al speelminuten in het eerste elftal van zijn club. Galetti stelt dat de speler op het veld al opmerkelijke maturiteit toont.

Volgens Galetti beschikt Touali over een combinatie van technische vaardigheid, spelinzicht en fysieke balans. Die eigenschappen maken hem tot een van de meest veelbelovende jonge middenvelders binnen het Afrikaanse jeugdvoetbal. Galetti noemt hem een van de meest beloftevolle middenvelders in het Afrikaanse jeugdvoetbal.

Interesse vanuit Europa, inclusief JPL

Galetti meldt dat meerdere Europese clubs al navraag deden naar Touali. “Verschillende Europese clubs uit Frankrijk, België en Zwitserland hebben al interesse getoond”, stelt hij. Belgische ploegen uit de Jupiler Pro League worden expliciet genoemd als potentiële volgers, maar om welke ploegen het gaat voegt hij er niet aan toe.

Het WK U17 biedt volgens Galetti een ideaal scoutingsmoment. Ivoorkust komt op het WK uit in groep F, samen met Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland. Galetti noemt dit een uitdagende poule die Touali de kans biedt om zich te tonen tegen sterke tegenstanders. De wedstrijden in deze fase worden gezien als een belangrijk platform voor zijn verdere carrière.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
3
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

12:20
"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" De derde helft

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

12:00
2
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
1
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30
Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

10:00
6
Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck ziet al zeker één grote verdienste van Rudi Garcia bij Rode Duivels

09:30
1
Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

Ignace Van der Brempt onthult wat hem altijd is bijgebleven van Rik De Mil

09:00
Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL?

08:40
7
Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

Gaat vergelijking met Tolu op voor Genkaanwinst? Dit denkt hij er zelf van

08:20
'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

08:00
26
Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

07:40
'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

07:20
4
Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

Philippe Bormans zegt waar het op staat: "Vertrek van Pocognoli? Dat doet er eigenlijk niet toe"

07:00
Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

Er zit dus niets in het Limburgse water? Guy Martens onthult hét geheim van de Genkse keepersopleiding

06:30
Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

Kapitein RSCA Futures samen met andere paars-witte briljant op weg naar geschiedenis: coach is formeel

06:00
Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

23:00
7
Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award

22:30
9
Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

Er is leven na Thibaut Courtois: 'Real Madrid wil deze doelman als (toekomstige) opvolger van Rode Duivel'

21:20
Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

Onverwachte terugkeer Achter De Kazerne? 'Nederlander binnenkort opnieuw aan de slag bij KV Mechelen'

22:00
De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

21:40
2
Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

Pocognoli moet iets bekennen: "AS Monaco was al in me geïnteresseerd. Maar het ging daarom niet door"

21:00
Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

20:40
11
Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

Wat gaat er gebeuren? 'PSG wil Yamal koste wat het kost en tegen elke inspanning naar Parijs halen'

20:20
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter én een nieuwe CEO

19:55
13
'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

'Italiaanse topclub is héél concreet voor Ordoñez én verwacht... een wederdienst van Club Brugge'

19:40
8
Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

Real Madrid doet het opnieuw! 'Spaanse grootmacht gaat gratis aan de haal met sterkhouder van Liverpool'

19:20
1
Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

Hoe moet het nu verder? 'KBVB niet te spreken over Anderlecht'

19:00
6
Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

Twee grote Belgische talenten en een KV Mechelen-speler in lijst van beste jonge spelers

18:22

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' jawaddedadde jawaddedadde over "Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over "We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn stephen king stephen king over KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..." Jerre76 Jerre76 over Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht" seaside seaside over Toont David Hubert zich ondankbaar om de deur achter zich dicht te trekken bij OHL? Johnnie Walker Johnnie Walker over Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis franchi franchi over Nog enkele miljoenen duurder? Club Brugge-speler is genomineerd voor... Golden Boy Award cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved