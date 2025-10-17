Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst
Foto: © photonews
Hoe zou het nog zijn met Cedric Hatenboer? Wel: niet slecht, als we Besnik Hasi mogen geloven. Misschien zit er binnen een aantal weken zelfs een stekje in de A-kern in voor de middenvelder. De jonge Nederlander is namelijk op de terugweg.

Johan Walckiers, clubwatcher RSC Anderlecht

Anderlecht speelt zondag op verplaatsing bij STVV alweer een belangrijk duel. Daarin wil paars-wit minstens de derde plaats gaan proberen vasthouden en dat moet het nog steeds doen zonder Cedric Hatenboer.

Stap vooruit voor Anderlecht én Hatenboer?

De jonge Nederlander is wel aan de terugweg bezig en maakte al wat indruk bij de RSCA Futures, waarmee hij ook het seizoen begon alvorens hij daar uit de selectie viel met een blessure.

"Hij heeft twee weken heel positief gereageerd op alles en heeft goed gewerkt. Hij heeft in een oefenmatch ook een goal gescoord, dat helpt aan zijn vertrouwen", aldus Besnik Hasi op zijn persconferentie vrijdag.

Hatenboer maakt nieuwe stap in zijn ontwikkeling bij de RSCA Futures

"Morgen speelt hij met de Futures. Ik zie een positieve evolutie bij Cedric, fysiek staat hij veel verder, ik hoop dat hij dit volhoudt, en het ons moeilijk maakt voor de eerste ploeg."

De komende weken kunnen we dus misschien eindelijk een oproeping voor de selectie van de A-kern verwachten. Daarmee lijkt er een einde te komen aan moeilijke momenten voor de jonge Nederlandse middenvelder.

Anderlecht
Cedric Hatenboer

