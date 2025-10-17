Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische voetbalbond overweegt een opvallende vernieuwing: een systeem van challenges waarbij trainers zelf kunnen vragen om een spelfase te laten herbekijken. Het Referee Department onderzoekt de mogelijkheid om dit principe - bekend uit de NBA - in het Belgisch profvoetbal uit te testen.

De VAR zorgt al langer voor frustratie bij spelers, coaches en fans. Vaak lijkt het willekeurig of een scheidsrechter wel of niet naar het scherm wordt geroepen. Door trainers zelf inspraak te geven, wil de bond de transparantie en het vertrouwen in het systeem vergroten, schrijft HLN.

Het idee is eenvoudig: elke coach krijgt twee challenges per wedstrijd, te gebruiken bij fases die kunnen leiden tot een penalty, rode kaart of afgekeurd doelpunt. Als de scheidsrechter na het herbekijken zijn beslissing bevestigt, verliest de coach één challenge. Wordt de fout rechtgezet, dan behoudt hij die.

Het voetbal lijkt klaar om die challenges te aanvaarden

Vandaag ligt de beslissing volledig in handen van de VAR. Met het nieuwe systeem zouden trainers dus voor het eerst rechtstreeks kunnen ingrijpen bij cruciale fases. De bond denkt eraan om het concept eerst in 1B te testen, als proefproject.

De voetbalbond moet daarvoor wel toestemming krijgen van de IFAB, het internationale orgaan dat over spelregels waakt. Daar klinkt alvast begrip voor innovatieve experimenten. De FIFA test de challenge momenteel ook tijdens het WK U20.

Tijdens dat toernooi gebruikte de Marokkaanse bondscoach Mo Ouahbi, ex-Anderlecht, de challenge zelfs al in de halve finale tegen Frankrijk. Zijn ploeg kreeg toen geen gelijk, maar de reacties op het systeem waren overwegend positief, een teken dat het voetbal stilaan klaar lijkt voor deze nieuwe stap.

14 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

07:20
3
LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

LIVE Standard-Antwerp: Wie pakt broodnodige driepunter en kruipt uit dal?

09:45
Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

Fred Vanderbiest onthult: "Besnik Hasi wou me naar Anderlecht halen"

09:30
Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

08:40
1
Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

Michiel Jonckheere uit zich lovend over tegenstander: "Beste van de reeks"

09:50
Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

Adriano Bertaccini was 'een gamin de merde': "Ik hield mijn hart vast toen Mazzu bij STVV tekende"

09:00
De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

De schuld van... René Weiler? Hoe Nicolas Raskin zijn carrière bij Anderlecht kon lanceren

08:20
Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

Kan Stef Wils Antwerp weer op de rails krijgen? "Natuurlijk zoeken we naar een verklaring"

23:00
2
De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

De bestbetaalde voetballers ter wereld: 40-jarige Ronaldo nog altijd op één, verrassing op nummer 10

10:00
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
13
Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke

06:30
5
OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

OH Leuven moet, zonder David Hubert, dringend punten pakken: "Wie niet mee wil, zet ik eruit"

23:45
2
Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken

16/10
8
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
3
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
6
FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

FIFA geeft Donald Trump een duidelijk signaal: dreigende taal wordt ontkracht

07:40
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
1
Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

20:20
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

Bayern München-voorzitter Hainer is flink onder de indruk van Vincent Kompany en verbergt dat niet

07:00
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

18:20
2
Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

20:40
1
KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

KV Kortrijk-trainer Michiel Jonckheere wil nog wat kwijt over Denis Odoi

22:45
3
Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

17:40
5
Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

Zijn makelaar doet alles uit de doeken: zo was Romelu Lukaku héél dicht bij een transfer naar Real Madrid

22:30
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
1
"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

17:20
Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

19:41
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

22:00
1
Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

18:40
10
Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader De derde helft

Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

16:00
1
Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

21:00
Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

16:50
4
📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

15:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' Supremepony Supremepony over "Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" Supremepony Supremepony over Philippe Albert komt met stevige waarschuwing voor Marc Coucke Birger J. Birger J. over Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn Soloria Soloria over Standard - Antwerp: - Stefaan_82 Stefaan_82 over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard sven123 sven123 over Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved