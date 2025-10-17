Pro League overweegt ingrijpende verandering bij VAR, waar coaches wel blij mee zullen zijn

De Belgische voetbalbond overweegt een opvallende vernieuwing: een systeem van challenges waarbij trainers zelf kunnen vragen om een spelfase te laten herbekijken. Het Referee Department onderzoekt de mogelijkheid om dit principe - bekend uit de NBA - in het Belgisch profvoetbal uit te testen.

De VAR zorgt al langer voor frustratie bij spelers, coaches en fans. Vaak lijkt het willekeurig of een scheidsrechter wel of niet naar het scherm wordt geroepen. Door trainers zelf inspraak te geven, wil de bond de transparantie en het vertrouwen in het systeem vergroten, schrijft HLN.

Het idee is eenvoudig: elke coach krijgt twee challenges per wedstrijd, te gebruiken bij fases die kunnen leiden tot een penalty, rode kaart of afgekeurd doelpunt. Als de scheidsrechter na het herbekijken zijn beslissing bevestigt, verliest de coach één challenge. Wordt de fout rechtgezet, dan behoudt hij die.

Het voetbal lijkt klaar om die challenges te aanvaarden

Vandaag ligt de beslissing volledig in handen van de VAR. Met het nieuwe systeem zouden trainers dus voor het eerst rechtstreeks kunnen ingrijpen bij cruciale fases. De bond denkt eraan om het concept eerst in 1B te testen, als proefproject.

De voetbalbond moet daarvoor wel toestemming krijgen van de IFAB, het internationale orgaan dat over spelregels waakt. Daar klinkt alvast begrip voor innovatieve experimenten. De FIFA test de challenge momenteel ook tijdens het WK U20.





Tijdens dat toernooi gebruikte de Marokkaanse bondscoach Mo Ouahbi, ex-Anderlecht, de challenge zelfs al in de halve finale tegen Frankrijk. Zijn ploeg kreeg toen geen gelijk, maar de reacties op het systeem waren overwegend positief, een teken dat het voetbal stilaan klaar lijkt voor deze nieuwe stap.