Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn
Foto: © photonews

Geen Romeo Vermant bij de Rode Duivels deze week, want hij werd opgeroepen door de beloften. Zowel bij Club Brugge als bij België lijkt hij wel een van de mannen te gaan worden voor de komende maanden en jaren.

Romeo Vermant heeft al veel indruk gemaakt. Ook bij de Belgische beloften deed hij het opnieuw prima tegen Wales. En ondertussen blijft hij het ook bijzonder goed doen bij Club Brugge.

Romeo Vermant wil een normale man blijven

De komende weken, maanden en jaren kan hij alleen maar doorgroeien richting de absolute top van ons land. En op termijn mogelijk ook een toptransfer gaan maken naar een topclub in het buitenland.

En Vermant zelf? Die blijft ondertussen rustig met de voetjes op de grond. Dat moet toch alvast blijken uit een interview van hem met zijn makelaarsbedrijf: Claes Agency. Op TikTok gaf Vermant wat duiding over een aantal zaken.

Romeo Vermant wil benaderbaar blijven

“Wat ik het liefst wil is dat mensen mij herinneren als een fijne kerel, die gewoon als de rest is en zich niet groter voelt dan iemand anders omdat hij toevallig tegen een bal kan shotten”, aldus Vermant.

“Aan het eind van de dag ben en blijf je een mens, dus ik hoop dat de mensen dan van mij kunnen herinneren en buiten het voetbal kunnen ze me gewoon benaderen en dat ik zoveel mogelijk kan doen voor mensen die het wat moeilijker hebben.”

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (18/10).

