Zeno Van Den Bosch geeft duidelijk signaal aan Antwerp-bestuur over trainer Stef Wils

Antwerp kende geen droomstart van het seizoen. Met amper 11 punten op 30 staat de Great Old voorlopig ver buiten de top zes en is het duidelijk dat er werk aan de winkel is. Toch blijft de kleedkamer opvallend rustig, ondanks de toenemende druk op trainer Stef Wils.

De komende weken beloven niet makkelijk te worden. De Antwerpenaren moeten op bezoek bij Standard, ontvangen Club Brugge en trekken daarna naar STVV. “Dat is inderdaad geen cadeau", geeft verdediger Zeno Van Den Bosch toe in GvA. “Maar tegen ploegen als Union en Genk hebben we het ook goed gedaan. Ik zie dus zeker progressie in ons spel.”

Volgens de jonge verdediger zit er beterschap in de prestaties, al blijft de constante voorlopig uit. “Op Zulte Waregem en tegen Cercle Brugge speelden we sterke eerste helften, maar we moeten dat niveau eens over de volle 90 minuten vasthouden", klinkt het. “De intensiteit op training ligt hoog, en de automatismen beginnen beter te lopen. Dat stemt me hoopvol.”

De spelers willen tonen dat ze achter trainer Stef Wils staan

Het vertrouwen binnen de spelersgroep groeit opnieuw, benadrukt Van Den Bosch. “Je voelt dat iedereen op training weer met volle overtuiging werkt. We weten dat we beter kunnen en willen dat de komende weken tonen. Er is echt honger om te bewijzen dat we thuishoren in de top van het klassement.”

Over zijn trainer is hij bijzonder duidelijk. “Ik vind Stef Wils een heel goeie coach. Hij is tactisch sterk, communiceert goed en ligt goed in de groep", zegt Van Den Bosch. “Maar hij kan ook streng zijn als het moet – hij laat zeker niet begaan.”





De boodschap van de verdediger is helder: de groep staat pal achter de coach. “We willen de komende weken knokken voor hem. Het is belangrijk dat we tonen dat we achter hem staan, zowel op als naast het veld", besluit Van Den Bosch strijdvaardig.