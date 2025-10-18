"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

KAA Gent hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem. Coach Ivan Leko blikt terug op de interlandperiode en benadrukt het belang van nuchterheid en werkethiek binnen de spelersgroep.

Buffalo’s na interlandbreak

KAA Gent begon het seizoen met wisselende resultaten, maar sloot de laatste vijf wedstrijden af met twaalf punten. Daarmee klom de ploeg naar de vierde plaats in het klassement. Ivan Leko blijft voorzichtig in zijn beoordeling. “In het begin was alles zo slecht niet. En nu is ook niet alles zo goed”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. De coach wijst op het belang van realisme en consistentie.

Tijdens de interlandbreak vertrokken vijf spelers naar hun nationale ploegen. Paskotsi, Skoras en Duverne kwamen tweemaal in actie. Delorge en Gandelman bleven op de bank. Leko ziet daarin een stimulans. “Jongens als Mathias en Omri speelden inderdaad niet. Het moet hen alleen maar meer motivatie geven om nog harder te werken bij AA Gent, zodat ze de volgende keer wél spelen”, zegt hij.

Skoras maakt indruk

Voor Michal Skoras betekende de oproep een belangrijke stap. “Voor Skoras was dat echt een ‘big thing’”, stelt Leko. Twee maanden geleden was hij nog ver verwijderd van de nationale selectie. Nu mag hij zelfs hopen op deelname aan het WK. De coach ziet zijn progressie als een voorbeeld voor andere spelers binnen de kern.

De interlandbreak viel volgens Leko op een moment van sportieve opbouw. KAA Gent had net een sterke reeks neergezet. Toch relativeert hij de resultaten. “Ons voetbal was niet zo goed om die resultaten van de voorbije vijf matchen te halen”, klinkt het. Hij benadrukt dat de ploeg kritisch moet blijven op het eigen spel.

Balans en werkethiek

De coach ziet de recente prestaties als het resultaat van inzet. “Maar dankzij ons harde werk hebben we dat geluk wel verdiend”, zegt hij. Leko onderstreept dat de ploeg zich niet mag laten meeslepen door euforie. “Nu is het zaak om kalm en realistisch te blijven”, besluit hij.