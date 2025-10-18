Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

Soms zie je pas achteraf hoe groot een gemiste kans was. Ismaël Baouf, ooit een vaste waarde bij de RSCA Futures, groeit op het WK U20 met Marokko uit tot een van de sensaties van het toernooi.

De 19-jarige verdediger schittert in Chili en toont precies waarom Anderlecht hem misschien nooit had mogen laten vertrekken. Bij paars-wit bleef Baouf hangen tussen belofte en doorbraak. Hij speelde 49 wedstrijden in de Challenger Pro League, toonde zich betrouwbaar en groeide uit tot een leider in de defensie van de Futures.

Geen contractverlenging bij Anderlecht

Toch besloot Anderlecht om zijn contract niet te verlengen vorige zomer. Een beslissing die nu steeds meer vragen oproept. Na zijn vertrek trok Baouf naar SC Cambuur in Nederland. Daar ging het razendsnel. Na amper vijf wedstrijden werd hij al onmisbaar in de basis.

“Hij is een moderne verdediger, agressief én elegant aan de bal", zei sportief directeur Lars Lambregts. Cambuur staat inmiddels tweede in de Keuken Kampioen Divisie met Baouf als vaste pion.

De beste speler van het toernooi?

Maar het is vooral op het internationale podium dat de jonge Belgisch-Marokkaanse verdediger de aandacht grijpt. Bij de U20 van Marokko is hij uitgegroeid tot een echte patron achterin. “Hij is gewoon de beste van het team, misschien zelfs van het hele toernooi", verklaarde oud-international Lahcen Abrami. “Hij heeft alles: kracht, inzicht, kopbalsterkte én rust aan de bal.”

Clubs uit Spanje, Engeland en de Eredivisie volgen hem nu op de voet. Mocht Marokko de finale tegen Argentinië winnen, dan zou dat het moment kunnen zijn waarop Baouf zijn naam definitief vestigt in Europa. Zijn marktwaarde stijgt met de week, en de interesse is concreet.

Intussen zal men bij Anderlecht wellicht toch even fronsen. Ze lieten een eigen opgeleide verdediger gratis vertrekken, een jongen die nu bewijst dat hij wél klaar was voor het hoogste niveau. In Neerpede is het besef groot dat de deur misschien te vroeg werd dichtgeslagen.