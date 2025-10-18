Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Maamar

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Ali Maamar, momenteel actief op het WK U20 met Marokko, wekt belangstelling van Olympique Marseille. De flankverdediger ligt nog tot medio 2028 onder contract bij RSC Anderlecht. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 17/10

Meer nieuws

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
1
"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

08:40
1
🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

08:20
Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Reactie

Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

07:30
21
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
3
📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

07:40
🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

07:22
2
'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

07:00
Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers De derde helft

Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

06:30
Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

23:41
38
Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

06:00
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
11
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
13
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
4
Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

21:40
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
2
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
11
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

17:20
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Boktor Boktor over Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest Jasperd Jasperd over Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht' CringeMedia CringeMedia over 🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht Daja Daja over Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89? LordJozef LordJozef over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Pontsjow Pontsjow over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco FC BRUGES FC BRUGES over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken nick!LFC nick!LFC over 🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp Dinkalink Dinkalink over Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved