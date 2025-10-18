Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Ali Maamar, momenteel actief op het WK U20 met Marokko, wekt belangstelling van Olympique Marseille. De flankverdediger ligt nog tot medio 2028 onder contract bij RSC Anderlecht. (Lees meer)