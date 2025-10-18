Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Ali Maamar, momenteel actief op het WK U20 met Marokko, wekt belangstelling van Olympique Marseille. De flankverdediger ligt nog tot medio 2028 onder contract bij RSC Anderlecht.

Internationale interesse voor Maamar

Volgens het Afrikaanse medium WinWin heeft Marseille concrete interesse in de 20-jarige verdediger van Anderlecht. Maamar, inzetbaar op beide flanken, wordt omschreven als een speler met zowel verdedigende als aanvallende kwaliteiten.

Eerder werd hij al gelinkt aan clubs als PSG en Barcelona. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel twee miljoen euro, volgens Transfermarkt. De publicatie WinWin meldt dat Maamar bij Marseille in beeld kwam door zijn prestaties op het WK U20. Daar vertegenwoordigt hij Marokko, waar hij opvalt door zijn veelzijdigheid.

Maamar in de kijker bij Marseille

De speler maakt sinds 2023 deel uit van de A-kern van Anderlecht. Zijn contract loopt tot 30 juni 2028. De club hoeft kan dus enkele miljoenen verdienen aan een transfer. Een goed openingsbod van Marseille kan paarswit aanzetten tot onderhandelingen.

Financiële opportuniteit voor Anderlecht

Een eventuele transfer zou voor Anderlecht een onverwachte financiële meevaller kunnen betekenen. De club heeft de speler nog enkele jaren onder contract, wat de onderhandelingspositie versterkt.

Voorlopig is er geen officiële bevestiging van onderhandelingen tussen de clubs. De situatie wordt nauwlettend gevolgd, zeker gezien de internationale belangstelling. Anderlecht lijkt voorlopig vast te houden aan zijn talent, maar een lucratief bod kan de situatie snel doen kantelen.